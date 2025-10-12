Benavente avanza como destino turístico

Benavente vive un momento de transformación. Bajo la gestión de la alcaldesa Beatriz Asensio, el municipio avanza hacia un modelo de ciudad más sostenible, moderna y atractiva tanto para sus vecinos como para quienes la visitan. La clave está en combinar la mejora de infraestructuras existentes con proyectos turísticos innovadores que ponen en valor su patrimonio y pueden ser un impulso a la economía local.

El proyecto de renovación de los Paseos de la Mota es, sin duda, el símbolo más visible de esa transformación. La iniciativa planteada a través del Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad ha puesto en marcha un proyecto novedoso en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, pero también uno de los que más necesitaban una renovación completa.

Asensio asegura sobre este proyecto que "queríamos recuperar un espacio que para los benaventanos tiene un gran valor sentimental, pero también convertirlo en un recurso turístico atractivo y moderno".

Explica la alcaldesa que el nuevo diseño busca un equilibrio entre lo clásico y lo innovador, con pavimentos renovados, bancos, iluminación y una visión estética que invita a disfrutar del entorno y de las espectaculares vistas que ofrece el mirador de este emblemático espacio municipal.

"Es cierto que , las actuaciones que se van a llevar a cabo son cuestiones de estética, de ornato, que al final son subjetivas, a algunas personas le pueden gustar y a otras no. A mí personalmente el proyecto que se está llevando a cabo me gustó mucho. Creo que es algo innovador que combina también algo clásico, no es que sea una ruptura total con este espacio que tiene un valor sentimental para los benaventanos".

Y añade Asensio que "queremos que sea un sitio al que apetezca venir, pasear o, incluso, hacerse fotos. Hasta ahora, la Mota no era un lugar elegido para eso, y queremos cambiar ese concepto", explica la primer edil.

Del Plan de Sostenibilidad Turística de momento no se ejecutará el mirador que se había proyectado en el depósito de la Mota. "Ha tenido que aplazarse por motivos técnicos relacionados con la subvención, ha sido una cuestión de responsabilidad, no podíamos dejar perder todo el dinero de esta subvención", añade e incide en que "el proyecto está redactado y buscaremos financiación para ejecutarlo. No lo descartamos en absoluto", confirma Asensio.

Reproducciones 3D

El Plan de Sostenibilidad Turística se ha convertido en una herramienta clave para posicionar Benavente como destino. Una de las propuestas más innovadoras son las reproducciones 3D de monumentos como la iglesia de Santa María y la de San Juan, y también del Castillo de los Pimentel que permitirán conocer su interior mediante gafas de realidad virtual.

"Es impresionante verlos en 3D. Puedes moverte dentro del monumento y entender su valor histórico de otra manera". De modo que a través de gafas de realidad virtual, los visitantes podrán recorrer sus interiores y apreciar detalles arquitectónicos imposibles de ver a simple vista.

Además, se está trabajando desde la Concejalía de Turismo en la mejora de la iluminación del entorno de Santa María, una intervención que busca realzar su belleza y devolverle el protagonismo que merece.

Otro de los proyectos en marcha con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística es la ampliación y mejora del albergue de peregrinos. "El actual se había quedado pequeño y no ofrecía las condiciones adecuadas. Queremos que el albergue de peregrinos esté a la altura del Camino y de Benavente", explica la alcaldesa.

En este caso había ya un importante avance, porque "ya se estaba trabajando desde parte de los técnicos municipales en un proyecto más global del albergue para poder ampliarlo. Lo vamos a hacer con el dinero que estaba en principio previsto para el mirador del depósito de la Mota".

Interés turístico de Los Valles

El Ayuntamiento de Benavente trabaja para estrechar lazos turísticos con la comarca y se está trabajando en una ruta del queso. Una de las iniciativas previstas es que a través de nuevas pantallas informativas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, los visitantes puedan conocer rutas y atractivos de localidades cercanas de la comarca de Los Valles. "Queremos que quien venga a Benavente descubra también todo lo que ofrece nuestra comarca. Somos un punto de partida perfecto para conocer el norte de Zamora", destaca.

La alcaldesa hace hincapié en que estos recursos turísticos que persiguen revitalizar la actividad económica en la ciudad no están reñidos con otras iniciativas que repercuten en el día a día de los vecinos. De modo que destaca las mejoras de infraestructuras en distintos puntos de la ciudad.

"Tras años de abandono estamos ejecutando mejoras en zonas como la avenida Luis Morán o Maragatos, en la carretera del Caracol o la Vía del Canal", señalizó.

Otros proyectos

Y recordó otros proyectos ya en marcha para mejorar la vida de los ciudadanos como la reforma prevista en la Plaza Virgen de la Vega, la rehabilitación del antiguo mercado de abastos "un espacio que pronto tendrá vida y actividad", la importante inversión en las obras de la Ciudad Deportiva o el esfuerzo de la Concejalía de Cultura que ahora tiene previsto mejorar la sala de la Casa de Cultura La Encomienda, en la que se van a cambiar las butacas y cambiar el suelo.

Todo ello, subraya Beatriz Asensio, "con una gestión económica responsable, ya que durante los años 2024 y 2025 no hemos pedido ningún préstamo y, además, hemos reducido deuda. Si en 2026 fuera necesario hacerlo, sería solo para el proyecto del Puerta del Noroeste. Eso demuestra que gestionamos con prudencia y eficacia".