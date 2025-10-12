Balance y cierre de puertas de Ecocultura con el contador de visitantes en una cifra redonda

La vigésima primera edición de la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos Ecocultura ha cerrado sus puertas con un balance positivo en el que se mantiene el listón de los últimos años, con cerca de 20.000 visitantes entre las tres jornadas del evento, y unas ventas que la mayoría de expositores han visto incrementadas respecto a la feria del año pasado, según los datos facilitados por la Diputación de Zamora. La institución provincial zamorana, promotora de la feria, ha destacado que la ciudad, y más concretamente el recinto ferial de Ifeza, se ha convertido un año más en el puente del Pilar en referente del sector ecológico peninsular, con su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Este año, las catas se han convertido en uno de los principales atractivos del programa, con un "rotundo éxito de asistencia gracias a la altísima calidad de los productos presentados", ha destacado la organización. Entre ellos había desde cavas y vermuts hasta anchoas, aceitunas, aceites o panes, entre otros productos de una amplia lista de elaboraciones ecológicas "fabricadas con el máximo esmero".

También los niños han tenido buena parte del protagonismo desde el primer día con las propuestas de educación ambiental del huerto ecológico, que se llenaron por completo en todas las sesiones y despertaron el entusiasmo de los más pequeños.

Las charlas temáticas organizadas —centradas en asuntos como la comercialización de productos ecológicos o el turismo de naturaleza— repitieron el éxito de años anteriores, al igual que los "showcooking", donde destacó la labor divulgativa del cocinero Jonathan Garrote, acompañado por la música en directo del grupo Suricato Morse.

Para expositores y visitantes, Ecocultura se ha consolidado como un punto de encuentro esencial en el que la producción ecológica actúa como nexo de unión de un sector con una identidad muy particular, basado en el respeto al medio ambiente y la apuesta por una alimentación sana y de calidad.

El broche final lo puso el taller "Chocolateando", con degustaciones para niños, la obra de teatro y el baile del dragón, que recorrió el recinto ferial para despedir a los visitantes tras un fin de semana divertido, educativo y profundamente ecológico.