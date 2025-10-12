Las agresiones en consultas médicas aumentan un 50% entre enero y marzo

Las agresiones de pacientes se han incrementado en un 50% en el primer trimestre de este año respecto del mismo periodo de 2024, en concreto, 25 actos violentos, una cifra preocupante para los profesionales de la medicina que observan cómo van aumentando, sin que el famoso botón del pánico sea una herramienta de protección realmente efectiva, según el responsable de Sanidad de CSIF en Zamora, Ángel Chapa Iglesias.

Es alarmante que médicos y médicas decidan no denunciar el delito "por temor, se denuncia uno de cada cuatro", y que ni siquiera se solicite al Sacyl imposición de sanciones al paciente que ha cometido el acto violento porque "agresión que no se denuncia, no existe y, además, queda impune", explica el también delegado de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF. En ese primer semestre, el Sacyl impuso 8 sanciones, un castigo que se traduce en el pago de 300 euros y que se ha constatado que la Consejería de Sanidad no las ejecuta, lo que implica que esta vía es lenta.

El año 2024 los actos violentos contra médicos y médicas aumentó en un 30% respecto de 2023 en el Complejo Asistencial de Zamora y en centros de Atención Primaria, una tónica que va camino de reproducirse en este año, de acuerdo con los últimos datos que ha logrado recabar este médico que representa a la profesión en el ámbito laboral.

Las médicas: el 80% de las víctimas

Las médicas son las que sufren más este grave problema, superan el 80% del total de víctimas. Las incidencias van camino de afectar a dos facultativos al día, ante lo que el sindicalista advierte a titulares de las distintas especialidades que "agresión que no se comunica al Sacyl, agresión que no existe y la que no se denuncia queda impune" con el riesgo de que esas faltas de respeto hacia médicos y médicas vayan creciendo si quien las comete comprueba que no existen consecuencias.

El responsable de Sanidad del CSIF, Ángel Chapa Iglesias, en el periódico. | ALBA PRIETO

La concienciación entre estos profesionales para que ejerzan su derecho a denunciar las agresiones es fundamental para combatir estas conductas que dejan secuelas psicológicas entre las víctimas, "desde ataques de pánico a estrés postraumático", especifica Chapa Iglesias, quien subraya que esa acción judicial conlleva el asesoramiento judicial y psicológico que deberían sufragar los servicios internos del Sacyl.

Los insultos y amenazas son constantes a través de las comunicaciones telefónicas, también al personal del servicio de cita previa. Estos comportamientos "mina el clima laboral y tendrá consecuencias en el servicio público", advierte el representante de Sanidad de CSIF "porque es difícil recomponerse de una agresión". El sistema sanitario "está en un punto de no retorno por el maltrato de la Administración y de pacientes", recalca este facultativo que describe el ánimo del colectivo entre "el desazón y la pena, estamos quemados y quemadas, es una lacra nacional".

El año 2024 terminó con 1.062 trabajadores del Sacyl agredidos en Zamora: 385 médicos y médicas; 355, enfermeras y enfermeros; 159, TAC’s; personal administrativo, 82; 40, celadores y celadoras; y el resto de plantilla, 37.

El brindis al sol del botón del pánico La aplicación informática denominada botón del pánico, instalada en los ordenadores de todos los centros de salud y de los 13 que aglutinan las guardias médicas, "no existe en los consultorios locales, es decir, decenas de esos servicios en toda la provincia", denuncia el experto en salud laboral del CSIF. Las agresiones de pacientes se dan por igual en las consultas de Atención Primaria que en las hospitalarias, "están al 50%", y para una mayor seguridad Ángel Chapa Iglesias recomienda a sus colegas de profesión que descarguen otra aplicación, la Alertcorps, en sus dispositivos que les conecta directamente con la Policía Nacional y la Guardia Civil. CSIF no duda en calificar como "brindis al sol" ese mecanismo que carece de poder disuasorio y no es un mecanismo de protección, "solo la reforma legislativa cambiaría el paradigma". El aumento de vigilantes en los centros sanitarios parece inviable por la cantidad de centros de salud y de dispensarios médicos. La instalación de sistemas de videograbación en urgencias y los Puntos de Atención Continuada o en el Centro de Especialidades de Benavente es otra de las reivindicaciones de este sindicato profesional. Piden que se eliminen los nombres y apellidos de médicos y médicas para dificultar el acceso a sus domicilios y sus familias.

Reforma legislativa para una protección efectiva

El CSIF insta al Ministerio de Sanidad, encargado de legislar, a crear "un marco normativo específico contra la violencia que se ejerce contra profesionales de la medicina", para que no tengan que formalizar la denuncia contra pacientes con sus datos personales, como ocurre ahora mismo, lo que complica que se opte por tomar medidas frente a alguien que se volverá a encontrar en consulta porque se le está tratando en su especialidad o está adscrito a su consulta de Primaria.

La petición no es baladí, "ha habido casos de acoso, la última tendencia es grabar con el teléfono móvil cuando acudes a un domicilio; están los pinchazos de ruedas de vehículos, el acoso de hijos en el colegio...", especifica Ángel Chapa Iglesias, responsable de Sanidad del CSIF. La legislación que piden cree que debe recoger medidas de protección como órdenes de alejamiento que impidan regresar a la consulta médica cuyo titular ha sufrido la agresión; que puedan interponer la denuncia correspondiente terceras personas que hayan presenciado la agresión o el propio Sacyl. Y es que, "en estos momentos, es muy difícil que se asigne otro profesional al agresor o agresora" y, en todo caso, "esto es trasladar el problema a otro compañero". Lamenta que se haya pasado de los aplausos en el COVID al trato vejatorio, "y hay que dar soluciones, llevamos más de una década con este problema".