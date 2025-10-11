Zamora Sí exige la intervención urgente en Carrascal al Ayuntamiento de Zamora

Zamora Sí denuncia la falta de limpieza y mantenimiento del barrio de Carrascal, con señales de tráfico oxidadas, cables caídos al suelo, mal estado de calles y mobiliario urbano, deficiencias denunciadas de forma reiterada por los vecinos y las vecinas al Ayuntamiento de Zamora sin que se hayan subsanado hasta el momento, según expone el grupo municipal que llevará esta situación al Pleno del Ayuntamiento para volver a reivindican un plan estable de mantenimiento para todas las zonas periféricas de la ciudad, ha indicado suportavoz municipal, Eloy Tomé.

Este grupo político en la institución local visitó recientemente el barrio y comprobó la dejadez de los espacios públicos que deja patente que "los problemas de mantenimiento son estructurales y afectan al conjunto del barrio", lo que lleva a su población ha recordar que "tenemos las mismas obligaciones que cualquier barrio del centro, pero no los mismos servicios” y estos dos concejales a afirmar que “Carrascal no pide más que lo justo: atención, limpieza y mantenimiento".

El grupo municipal recuerda que ya denunció hace unas semanas la "acumulación de basuras y la falta de limpieza en la calle de Alfonso XIII que genera situación insalubre que se mantiene sin solución". Los concejales de Zamora Sí se refieren en su comunicaco de prensa de forma especial a los meses de verano, meses en los que los contenedores, la mayoría antiguos y en estado deficiente, permanecen llenos de residuos durante días, lo que da luagar a "malos olores y una imagen de abandono que se agrava con las altas temperaturas". Además, las tapaderas de estos grandes recipientes están rotas o sistemas de apertura deteriorados, agregan.

Impulsar el asentamiento de población

Los vecinos de Carrascal solicitan una modificación del Plan General de Ordención Urbana para favorecer el crecimiento del barrio, al que no llega nueva población por las limitaciones que contempla el actual texto, a lo que se suma "la falta de infraestructuras básicas que garanticen una buena calidad de vida", a pesar de estar a menos de cinco kilómetros del centro de Zamora capital, "Carrascal vive con la sensación de no estar en el mapa urbano", apunta Zamora Sí ante las "carencias de servicios básicos y calles en condiciones impropias de una ciudad que aspira a ser moderna y habitable".

Zamora Sí insiste en "la necesidad de poner en marcha un plan de conservación, limpieza y mantenimiento estable que devuelva la normalidad a los barrios de la ciudad", lo que no implica grandes obras, sino "cuidar lo que ya existe". Las personas que habitan Carrascal "hacen su parte, ahora le toca al Ayuntamiento hacer la suya”, afirma Rocío Ferrero, concejala de Zamora Sí. La edil declara que existe desigualdad entre barrios y que esta crece "porque no hay una planificación real ni una escucha activa", ha indicado para pedir coherencia porque "no se puede hablar de sostenibilidad si se abandona a los barrios que la necesitan”.

El otro concejal de esta formación Eloy Tomé ha subrayado la falta de una política municipal clara de mantenimiento, "cuando los problemas se repiten año tras año, no es una casualidad, es un fallo de gestión. Lo que pedimos es un plan de mantenimiento estable, con seguimiento y presupuesto. Carrascal no necesita promesas, necesita actuaciones”.

Vías públicas y señales de tráfico

Otra de las vías públicas sobre la que piden que el Consistorio actúe es "la calle de las Aceñas, que sigue siendo de tierra, algo difícil de justificar en pleno 2025", permanece a oscuras la mayor parte de la noche con lo que dificulta el tránsito de peatones y aumenta la inseguridad ciudadana. Esta vía pública da acceso al parque cuyo entorno está rodeado de maleza, con una deficiente limpieza, y a las pistas deportivas.

El grupo municipal incide en la necesidad urgente de sustituir las señales, algunas tan desgastadas que no es posible distinguir el símbolo o el color original; una situación que se extiende al mobiliario con "papeleras antiguas, de modelos distintos y en muchos casos deterioradas completan una imagen que contrasta con la de otros barrios de la capital".