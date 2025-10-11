Zamora se adentra en el puente del Pilar con temperaturas agradables y pocas nubes

El ecuador del mes de octubre está ya a la vuelta de la esquina y el otoño parece no querer aparecer todavía por Zamora. Hace ya dos semanas desde la celebración de San Miguel, que suele marcar esos últimos coletazos del clima veraniego antes de que lleguen las lluvias y las temperaturas gélidas por las noches. Sin embargo, este puente del Pilar será recordado en el futuro como uno de los más agradables en cuanto a meteorología se refiere, puesto que los zamoranos podrán disfrutar de agradables jornadas junto al río Duero. En resumen, un 'veranillo' que parece haber venido para quedarse, al menos, de momento.

Este sábado, 11 de octubre, ha tenido una madrugada relativamente tranquila, con unas mínimas que no han bajado en ningún momento de los 9º C, manteniendo la tónica habitual de las dos últimas semanas. Durante el día, no se espera apenas nubosidad en la capital, por lo que el sol tendrá vía libre para dar luz y calor a una población zamorana que verá como los termómetros suben hasta los 25º C a las 17:00 de la tarde. Una vez llegue el anochecer, las temperaturas tampoco caerán a plomo, puesto que durante la medianoche aún se mantendrán en torno a los 18º C en los mercurios de la capital.

Según las previsiones, el resto de este puente del Pilar seguirá de manera similar en cuanto a la metereología. Aunque el domingo llegará alguna nube más a la provincia y a la capital, el termómetro seguirá oscilando entre los 11º C y los 24º C, mientras que la probabilidad de lluvia será del 5% después de varios días siendo completamente nula. De cara al lunes, día festivo en toda Castilla y León, las temperaturas se situarán entre los 10º C y los 26º C, también con ligera nubosidad y un 10% de posibilidad de precipitaciones. De igual manera, no se esperan fuertes rachas de viento en ninguna de estas jornadas.

Previsión metereológica para los próximos días / AEMET

Una Sanabria muy templada

Las predicciones a largo plazo hay que tomarlas con cautela, pero los diferentes métodos de previsión apuntan a que estas temperaturas agradables se mantendrán a lo largo de prácticamente todo el mes de octubre. Algo que también vivirán los sanabreses, acostumbrados al frío en otoño e incluso a tener temperaturas bajo cero en esta época del año. Tomando como referencia la estación de Robleda-Cervantes, una de las más frías de todo el país, las máximas durante este puente se situarán en los 22º C, mientras que las mínimas no bajarán de los 4º C. La lluvia, sin embargo, sí que será una amenaza en la zona durante la tarde del lunes, con un 55% de probabilidad de chubascos.