Los vecinos de este barrio de Zamora contarán con una nueva tienda de alimentación a partir del próximo jueves

La llegada de la nuevas tecnologías y la creciente globalización que apareció con el cambio de siglo relegaron a los comercios de proximidad a un segundo plano. Sin embargo, este tipo de locales y establecimientos ha ido recuperando su terreno en los últimos años, quizá motivado por el cambio de vida que supuso para algunas personas la pandemia de COVID-19. Sea por el motivo que fuera, no es extraño ver como abren nuevas tiendas en algunos barrios de las ciudades, como es el caso de Zamora. Un municipio que, aún mantiene cierta esencia rural pese a ser capital de provincia, también en sus comercios.

El último establecimiento en unirse a esta lista es 'Alimentación San Lázaro', que servirá para las compras rutinarias de los vecinos del barrio de San Lázaro, como su propio nombre indica. Según han anunciado en redes sociales durante las últimas horas, este nuevo comercio abrirá sus puertas el próximo jueves, 16 de octubre, para nutrir a sus vecinos de alimentos y productos de diversa índole. Para ello, han escogido una ubicación privilegiada en este humilde barrio de la capital, en la intersección entre las calles Imperial y Valorio. Siendo más precisos, el local estará situado en el número 39 de la primera de estas dos vías.

Para la jornada de apertura, los dueños de 'Alimentación San Lázaro' han preparado una serie de ofertas para sus nuevos clientes. Entre las mismas, destaca que en este primer día de su andadura, la barra de pan será gratis si se superan los 10 euros de compra... y vendrá acompañada de un pequeño regalo. Por otro lado, también han aprovechado para anunciar los horarios en los que la persiana de esta pequeña tienda esté subida. Entre semana, estará abierto tanto por la mañana (de 09:00 a 14:30 horas) como por la tarde (de 18:00 a 20:30 horas), mientras que durante los fines de semana solo abrirán en sesión matutina (hasta las 14:30 el sábado y las 14:00 los domingos).