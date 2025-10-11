¿Qué pena le puede caer al conductor que atropelló y mató al diputado Jokin Perona en Peleas de Abajo?

Tres años de prisión por homicidio por imprudencia grave y conducción temeraria podría ser la condena para el conductor drogado que atropelló y mató al diputado de Hacienda de Guipúzcoa de 46 años, Jokin Perona Lerchundi, cuando iba en bicicleta con su hijo de 10 años por Peleas de Abajo. La petición de la acusación particular incluye la prohibición al procesado, de iniciales A.A.H., de conducir cualquier vehículo de motor o ciclomotor durante cuatro años y medio. Asimismo, propone como pena alternativa una condena a dos años de prisión y tres de prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo si la magistrada del Juzgado de lo Penal solo considera probado que el autor del atropello mortal cometió un delito de homicidio por imprudencia grave.

El letrado solicita que la magistrada imponga al imputado, que dio positivo en cananbis cuando la Guardia Civil le hizo las pruebas, el pago de las costas del procedimiento judicial. En cuanto a la indemnización, el letrado de la familia menciona expresamente que la compañía de seguros ha abonado ya las cuantías correspondientes a la responsabilidad civil del imputado para la viuda, los hijos, los padres y el hermano.

La Fiscalía de Zamora califica los hechos de un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte y solicita la pena máxima de multa que contempla el Código Penal, 18 meses, con una cuota de 10 euros que equivale a un montante de 5.400 euros; así como la prohibición de conducir durante 18 meses y el pago de las costas procesales.

El político cumplía las normas de circulación

La Fiscalía considera probado que el cargo de la Diputación Foral de Guipúzcoa circulaba cumpliendo las normas con su bicicleta y en paralelo con su hijo hacia las 21.15 horas el 6 de agosto de 2024 cuando A.A.H. se dirigía por la carretera en dirección a Jambrina en su Opel Astra a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora cuando atropelló al político de cuya presencia en la vía no se percató porque el sol le deslumbraba y no redujo la marcha al alcanzar Peleas de Arriba.

Los dos ciclistas iban delante, en paralelo, por lo que ocupaban la mitad del carril derecho donde el conductor del turismo arrolló a Jokin Perona que circulaba más cerca del interior de esa parte de la calzada a las 21.15 horas. Desplazó a la víctima a la cuneta del margen derecho, fuera de la vía, a la que causó heridas mortales, quien falleció a las 21.30 horas, de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público. La acusación particular remarca que el imputado solo realizó una maniobra brusca evasiva "muy tardíamente" que evitó el atropello del hijo menor de edad del político fallecido.