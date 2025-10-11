La ingenua broma de Sastre y Maldonado sobre el Cerco de Zamora

El Cerco de Zamora es uno de los capítulos más conocidos de la ciudad que da origen a uno de sus dichos más populares: "Zamora no se ganó en una hora". Antes de morir, el rey Fernando I repartió sus territorios entre sus hijos e hijas. A don Sancho Castilla, Castilla la bien nombrada. A don Alfonso León, con Asturias y Sanabria. A don García Galicia, con Portugal la preciada. A doña Elvira le dio Toro. Y a doña Urraca le dio Zamora.

Sin embargo, tras la muerte y testamento del monarca se desató la guerra entre sus hijos. Y en el año 1072, Sancho asedió la ciudad de Zamora durante siete meses y seis días hasta que el 7 de octubre de ese año un caballero llamado Vellido Dolfos (también Bellido Dolfos) salió de la ciudad amurallada para asesinar a Sancho y regresar por el antiguo Portillo de la Traición (hoy conocido como la Puerta de la Lealtad).

Y esta semana, el acontecimiento ha sido rescatado por Sastre y Maldonado en su pódcast, que ya va por la tercera temporada. En la sección de efemérides, el humorista Miguel Maldonado ha citado este suceso haciendo un chascarrillo sobre Sancho, al que apodaban el Fuerte. "Tal día como hoy, pero de 1072, en Zamora, un tal Vellido Dolfos asesina al rey Sancho El Fuerte. Y digo: Pues tan fuerte no sería", bromeó Maldonado ante la incredulidad del comunicador José Luis Sastre por esta inocente gracia. "Quiero decir, a Ilia Topuria, uno que se llame Vellido Dolfos no le hace...", continuaba ante el estupor de Sastre, quien se tapaba el rostro con las manos mientras no podía contener la risa de esta ingenua broma.