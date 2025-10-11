Los expositores que se estrenan en Ecocultura, la feria referente en la producción ecológica

Ecocultura 2025 reúne a un centenar de expositores procedentes de toda España y de la región portuguesa de Tras-Os-Montes en el recinto de Ifeza de Zamora. Todos ellos muestran hasta el domingo una amplia oferta de productos y servicios vinculados al mundo ecológico como alimentos, bebidas, cosmética natural, bioconstrucción, energías renovables, artesanía, calzado y asociaciones de consumidores. Entre ellos, se encuentran asiduos a la feria,pero también productores que se estrenan.

Empanadas, panes y pizzas hechas de masa con algas marinas llenas de nutrientes

"Del mar a la masa y del horno a la mesa". Bajo este eslogan se presenta en Ecocultura la empresa de A Coruña, Galuriña, especializada en masa con algas. Tras 13 años de trayectoria, María Carmen Sánchez se muestra "encantada" de poder estar en la feria zamorana para dar a conocer los beneficios de las algas al público.

"Es desconocido, pero es un producto que debería de estar, hoy por hoy, a la orden del día en la cocina porque los nutrientes de las algas y los beneficios suplen a cualquier vegetal de tierra", explica. Por ello, anima a probar sus empanadas, panes de hamburguesa y pizzas elaboradas con cinco tipos de algas de recolección propia que les dan un toque especial y muy saludable.

Flores naturales, pétalos y hojas que se convierten en llamativas y originales joyas

Desde el campo hasta el joyero pasando por Ecocultura. Juan Carlos Díaz ofrece en su stand un escaparate lleno de color compuesto por collares, anillos y pendientes realizados con flores naturales, pétalos y hojas, que él mismo preserva, seca y trata con resina para que «como si fueran fósiles, se queden ahí metidas para siempre», detalla.

Artículos que llegan por primera vez a la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos desde Cáceres, donde tiene su empresa Pangea. Joyería Botánica. «Yo lo que trabajo lo cojo y lo recupero del campo, entonces busco ferias artesanas que tengan que ver con lo natural, con lo bio, con lo eco porque aquí acude un tipo de clientela que valora esas cosas», declara.

Variedad de manzanas ecológicas que presumen de su sabor tradicional

«Es el primer año que vengo como expositor a Ecocultura y me he animado porque este año tengo un cosechón», revela Javier Redero, un pequeño productor con 200 manzanos certificados en producción ecológica en Encinas de Abajo (Salamanca). Su aventura comenzó hace 20 años cuando pensó que «quería hacer algo bueno para la sociedad» y se lanzó a montar su negocio, bautizado como Ecobesa.

Empresa que, poco a poco, ha ido creciendo para ofrecer, ahora a los visitantes que se acerquen hasta su stand en Ifeza, manzanas Golden, Verde Doncella y Reineta, principalmente. No obstante, ha comenzado también a introducir en su finca Granny Smith «que es muy ácida, para surtir a todo el mercado», manifiesta.