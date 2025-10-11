Ecocultura 2025: Cultivando un futuro sostenible

Con el mismo compromiso que nació hace 21 años, Ecocultura, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos, abrió sus puertas en Ifeza este pasado viernes. La diferencia entre su primera edición y la recientemente inaugurada es que, en esos años «la ecocultura era algo prácticamente anecdótico» y hoy ha conseguido posicionar a Zamora como un «referente nacional y transfronterizo» en el sector, destacó Javier Faúndez, presidente de la Diputación, durante la apertura de la cita.

Evento que se ha convertido en algo «más que una feria», subrayó, ya que supone «un punto de encuentro, un espacio de aprendizaje, un escaparate de la excelencia del sector ecológico y un símbolo de cooperación y de unión con nuestros vecinos portugueses», estando además representadas diez comunidades autónomas con expositores de alimentos, bebidas, cosméticos, energías renovables, bioconstrucción, artesanía o calzado, entre otros productos.

Un amplio mercado con un programa de actividades paralelas como showcookings, catas o talleres que «inciden en la cultura ecológica, en el ocio y en la dinamización también de Zamora durante este fin de semana», expresó Leticia García, Consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.

Sector «en alza y en constante crecimiento» en la provincia zamorana, que se ha convertido en la segunda de la región con más superficie ecológica y con mayor número de explotaciones contribuyendo a «fijar población en el medio rural, generando empleo y ofreciendo oportunidades para el campo y la provincia», incidió Faúndez.

Leticia Galende

Compromiso con el consumo responsable

El programa de Ecocultura cuenta con actividades para todos los públicos, aunque con un especial protagonismo para los escolares, «la siguiente generación de consumidores», apreció el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Talleres relacionados con la agricultura ecológica y la naturaleza que buscan sensibilizar y concienciar en un consumo sostenible y responsable. Entre ellos, un rastreo a través de las huellas y desechos de los animales o una yincana en la que tienen que entrevistar a los expositores para aprender más sobre su presencia en la feria y su producción.

En total, este pasado viernes, participaron una docena de centros escolares de la provincia, inscritos en el programa de Huertos Escolares que impulsan la Diputación y la Junta de Castilla y León, lo que supone un paso más en el objetivo último de promover una educación responsable con el medio ambiente. «Están concienciados con el tema, aunque queda trabajo por hacer porque las redes sociales contaminan mucho, pero sí son conscientes de la importancia que tiene», valoró Verónica Quevedo, una de las maestras presentes.