sucesos en Zamora
Desprecinta el coche a los ocho días de que se lo quitaran por conducir drogado
El acusado se dio a la fuga al ser detectado por la Guardia Civil con el turismo que acababa de inmovilizar y se enfrenta a dos años de prisión
Tan solo pudo resistir la tentación de ponerse al volante ocho días, posiblemente convencido de que no tendría tan mala suerte como para que la Guardia Civil le detectara con el turismo que le habían inmovilizado por conducir drogado el 28 de mayo de 2023, según la acusación de la Fiscalía de Zamora. Poco le duraría la alegría: el 5 de junio se topó con la Guardia Civil cuando circulaba por la carretera N-122, cerca de Zamora capital.
Los agentes reconocieron el Ford precintado días atrás y a su conductor, de iniciales NR.B.F., quien decidió emprender una huida al más puro estilo policíaco: a toda velocidad por la N-122, sin resptar las señales, adelantó en línea continua y sin visibilidad, puso en riesgo la vida de otras personas. Ni la persecución de dos motoristas de la Guardia Civil, ni que uno de ellos se colocara a su altura logró detenerle.
El acusado de conducción temeraria y atentado a la autoridad, que se enfrenta a dos años de cárcel, giró hacia el carril del agente que tuvo que maniobrar para no colisionar con él y terminó en el arcén. Fue detenido gracias al bloqueo de las ruedas de atrás y a que el motor se paró, si bien salió del coche y continuó a pie por las tierras próximas.
