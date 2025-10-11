Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del cuartel de la Policía Municipal despejaron todas las dudas sobre la actuación de una docena de policías locales y nacionales en la detención de dos jóvenes a los que acusaron de atentado a la autoridad y de lesionar a dos agentes por resistirse. La sentencia absolutoria para los dos jóvenes de iniciales A.L.O. y A.H.G., que apunta las "contradiciones en los testimonios de los policías", no presenta fisuras gracias al documento gráfico que permite detallar cómo se produjo el arresto sin que en ningún momento se aprecie que opusieran resistencia, advierte la magistrada del Juzgado de lo Penal.

La sentencia recoge cómo A.L.O. llega a la Plaza Mayor donde termina en el suelo inmovilizado, sin posibilidad de mover ni piernas, "una de ellas, flexionada", ni brazos, a pesar de que los agentes describieron en su denuncia y durante el juicio una actitud violenta. Las imágenes son incontestables: un policía municipal le había agarrado "de forma brusca por el cuello o los hombros y lo empuja hacia el suelo, sin que este se mueva, paralizándolo sin ningún tipo de resistencia, de cúbito supino", es decir, boca arriba. Los dos agentes caen al suelo por sus propias maniobras para tumbar, esposar y detener a A.L.O., de acuerdo con la sentencia.

A horcajadas sobre el detenido

Instantes antes, un policía nacional que se bajó del coche patrulla le empujó contra uno de los cuatro vehículos de la Policía Municipal estacionados en la Plaza Mayor, momento en el que apareció el agente local que agarra por detrás a A.L.O., quien viste unos pantalones blancos sin manchas de sangre al contrario de lo manifestado por los policías para justificar que le arrestaban por su implicación en una pelea, extremo que negó el joven en sus declaraciones. Los fotogramas dejan ver cómo el agente municipal "le coge del cuello por detrás, le tiran al suelo y se colocan a horcajadas sobre él, que no intentó huir porque al verlos llegar en su dirección, se sintió confuso porque no había participado en la pelea", como indicó el joven.

El otro acusado, A.H.G., llegó a la Plaza Mayor andando justo cuando los policías tenían a su amigo en el suelo boca abajo ya, se aproximó para interesarse y sacó el móvil para grabar, lo que motivó que los policías se lo arrojaran al suelo, declaró en el juicio. El siguiente paso que dieron los policías fue reducirle y tirarle también al suelo y colocarle los grilletes.

Este joven niega que huyera corriendo del pub en el que tuvo lugar la pelea, en la que afirmó no participar. Su versión viene a corroborarse por las cámaras de seguridad en las que se observa cómo tres agentes se acercan a A.H.G. "para impedirle que se aproxime más" y "él no hace ademán de agredir ni impedir la actuación de los agentes", es más, "parece que se retira a un lado, se agacha y parece que grita algo de espaldas como con gesto de rabia, pero no dirigido a los agentes", apunta la magistrada en su sentencia.

Ni braceos ni actos violentos de los arrestados

Mientras, su amigo continuaba en el suelo sin moverse, llegó un furgón de la Policía Nacional, bajó otro agente, y A.H.G. trató de acercarse a su amigo, pero acabó en el suelo también reducido por policías, "no se ven braceos ni actos violentos por su parte" para evitar que los tres agentes le arrojen al suelo. Tras cuatro minutos inmovilizado, tres agentes levantan del suelo al primer detenido, A.L.O., "con fuerza, lo llevan hacia el primer vehículo de la Policía Local, al empujarlo contra el mismo le golpean su cabeza y cara contra el turismo sin que se vea violencia por parte del detenido", que acaba en otro coche de la Policía Nacional "rodeado por cinco agentes".

El otro arrestado permanecía tendido en la plaza, "rodeado por siete agentes de pie y otros dos a su lado en el suelo que lo sujetan, además de un tercero que tiene puesto su pie encima del cuerpo", abunda la sentencia. La grabación refleja cómo dos agentes esposan en el suelo a A.H.G. sin que este se mueva, a las 6.00 horas, y le meten en un coche de la Policía Municipal.