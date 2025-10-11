La Biblioteca Pública de Zamora acoge un amplio y variado programa de actividades, entre ellas un documental sobre las huella prerromana en Sayago

La Biblioteca Pública de Zamora acogerá el próximo martes, día 21 de octubre a partir de las 19.30 horas, la presentación y la proyección del documental "Señales Mágicas en las Piedras. Comarca de Sayago".

El audiovisual, escrito por Pedro Conde de Caso, con dirección de Sergio Zazo Hernández y dirección de fotografía de Antía Alfonso Fernández, plantea un recorrido por los vestigios de las culturas prerromanas en los pueblos de Sayago. A través de sus imágenes, se muestra cómo algunos de estos restos han dado origen a ritos y celebraciones populares que aún perduran en las poblaciones de la zona.

El trabajo aproxima a los altares que se conservan en municipios como Almeida o Argañín, en los que antiguamente se realizaban sacrificios de animales, sin pasar por alto los dólmenes, su orientación o incluso su vinculación con calendarios agrícolas.

Programación

Además, el centro cultural ha programado el sábado, día 11 de octubre a las 12.00 horas, "Tiempo", un espectáculo de clown con mucho humor y juego con objetos que invita de una forma amena y divertida a reflexionar sobre lo obsesionados que estamos con aprovechar el tiempo o no perder el tiempo, sin disfrutar de las pequeñas cosas.

La propuesta artística está planteada para público familiar a partir de 6 años.

Presentación

El polifacético Luis Ramos de la Torre presenta su último libro "Abrir la tierra", publicado por Lastura Ediciones, el jueves día 16 de octubre a las 19.30 horas. El autor estará acompañado por Carmen Seisdedos, filósofa y escritora, y por Gustavo Tobal, al clarinete. El acto lo presentará la editora, Lidia López Miguel.

Cine mudo con música

La antigua Casa de la Cultura recupera una singular actividad: cine mudo con piano en directo a cargo de José Miguel Martínez Carrobles, un músico versátil que integra en su trayectoria tanto la faceta de pianista clásico como la de improvisador.

La película elegida corresponde a "Long Pants", traducida como "Sus primeros pantalones", una cinta muda estadounidense de 1927 del género de comedia dirigida por Frank Capra y protagonizada por el actor Harry Langdon. La proyección, con música en vivo, será el viernes 17 de octubre a partir las 18.00 horas.

Exposición

Por otro lado, hasta el próximo día 18 de octubre puede contemplarse la exposición "Maravillas en las sombras". La interesante muestra propone un viaje visual por algunas de las regiones más remotas y afectadas por el conflicto.

La actividad, impulsada desde las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, brinda la posibilidad de conocer las impactantes fotografías que ha tomado Mattia Bidoli, trabajador humanitario, fotógrafo y mago, en sus múltiples viajes a territorios en conflicto.