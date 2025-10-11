Un artista zamorano, dispuesto a conquistar Madrid durante la próxima primavera a través de las tradiciones y costumbres de la provincia

Zamora, como ciudad y como provincia, tiene una rica tradición en diferentes aspectos de la vida. Conocida internacionalmente es su Semana Santa y muy frecuentados por turistas los bellos parajes de la comarca de Sanabria. Un reconocimiento que muchas veces llega después del incansable trabajo de las instituciones y la propia población zamorana para dar a conocer una provincia que está dentro de aquello que llaman 'España Vaciada'. Una labor de persuasión que llega desde diferentes ámbitos y en la que el arte también tiene su lugar, como ocurre con un autor zamorano que viajará a Madrid la próxima primavera.

Hace unos meses, Xabier Xalabardé ya fue protagonista de una muestra en la sala de exposiciones del Palacio de La Encarnación, a la que tituló 'Te Quiero ZamorA'. Un punto de encuentro cultural por el que pasaron más de 5.000 personas durante las semanas que duró la exposición y que tuvo amplia repercusión también en redes sociales, como relata el propio autor. Ahora, con la idea de dar a conocer la cultura zamorana más allá de las fronteras provinciales, Xalabardé ha anunciado en su cuenta de Facebook que tiene una nueva aventura para la próxima primavera: mostrar su obra en Madrid.

En este caso, el nombre que recibirá la exposición será 'Te Quiero ZamorA 2.0', poniendo el énfasis en que no se trata de la primera vez que expone este tipo de fotografías. Unas instantáneas tomadas para celebrar tanto la Semana Santa zamorana como el 70º aniversario del Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca. Según explica en su última publicación el propio Xabier Xalabardé, esta exposición contará también con "imágenes inéditas y algo más que daré a conocer". Una nueva manera de renovar su repertorio y de llevar lo más esplendoroso de Zamora hasta la capital de España.