Las artes escénicas para la primera infancia, de la mano de JEN, comienzan en Zamora

Una nueva edición del Festival de Artes Escénicas para la Primera Infancia, JEN, dio el viernes, día10 de octubre, sus primeros pasos con un taller en la Biblioteca Pública y dos espectáculos, uno en la capital y otro en Villaralbo.

En "Ba-bá", un taller desarrollado por Cocinando Cuentos en la sala polivalente de la sección Infantil de la Biblioteca Pública de Zamora, donde los más pequeños, repartidos en dos sesiones, pudieron a través de la exploración sensorial acercarse a los alimentos mediante una propuesta en la que los aromas, las texturas, los sabores se imponen a la palabra.

De manera paralela, el salón de actos de la Alhóndiga acogió dos pases del espectáculo "O grande lago", a cargo de la compañía portuguesa De imaginar do gigante, que combina una obra de arte y medio ambiente, con manipulación de objetos, marionetas y sombras proyectadas.

Además, el público más pequeño, de hasta 5 años, pudo disfrutar con "La Selva", para niños de 6 meses a 5 años, a cargo de Teloncillo, que desde hace 18 años centra su atención en la primera infancia, en Villaralbo gracias a la extensión de JEN en la provincia.

Programa

El festival prosigue este fin de semana. Así el sábado, día 11, Ñas Teatro ofrece "Experiencias con los cinco sentidos" en el Museo Etnográfico de Castilla y León a las 17.00 y 19.00 horas, con reserva, en Monfarracinos los pequeños podrán gozar con "La Selva" y el domingo, día 12, llegará el turno, en el Etnográfico, a las 17.00 y a las 19.00 horas con reserva, de "Tà".

Programación prevista. / Cedida

La próxima semana habrá representaciones escolares en el Etnográfico, en Villalpando y Bermillo, mientras que el día 17 en el Etnográfico llegará el turno de "Brum", donde Drammatico vegetale explora el mundo del "no dicho" y "no visto", con sombras chinescas. Ese mismo día en Villaralbo podrá disfrutarse de "Historias titiriteras".

El sábado 18 de octubre se oferta "Blop", destinado a menores de 2 a 6 años, en el Etnográfico, con reservas; Baychimo Teatro podrán en escena su último espectáculo "Sum" en el Teatro Principal de Zamora a las 17.00 y las 19.00 horas y en Monfarracinos estará el espectáculo "Brum".

El Festival de Artes Escénicas para la Primera Infancia concluirá el próximo 19 de octubre en el Etnográfico con la función "Ritmos animalescos", a las 17.00 horas para niños de 6 meses a 5 años, una propuesta teatral y musical de la compañía Fàbrica de Paraules en colaboración artística con la compañía Arena en los bolsillos.