Arrestado un zamorano por amenazar con un cuchillo a un familiar

El acusado admitió los hechos en el Juzgado a las pocas horas de la intervención policial

Un hombre fue detenido por irrumpir en un establecimiento público con un cuchillo y amenazar a un familiar de su expareja. El hombre, denunciado por violencia de género por la mujer, no llegó a herir a la persona que iba a buscar al local. La Policía Nacional le detuvo y pasó a disposición judicial este miércoles por las amenazas, un delito que se ventiló en un juicio rápido, lo que implica que el acusado admitió el delito y se conformó con la pena que solicitó la Fiscalía de Zamora, lo que permitió resolver el caso en unas pocas horas con prohibición de que acerque al hombre que amenazó.

