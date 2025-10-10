Estas son las carreteras más peligrosas según los zamoranos

N-631

Esta carretera conecta la N-630 (a la altura del embalse de ricobayo) con la N-525 (cerca de Rionegro del Puente), es por ello que suele ser bastante concurrida debido a que atraviesa distintas zonas de la Sierra de la Culebra. Para algunos zamoranos, el tramo desde Mombuey a Rionegro y de Mombuey a Tábara es uno de los más peligrosos debido al alto número de ciervos que "son un peligro por la noche". Se trata de una carretera cuyo ancho es inferior a la de otras nacionales, llegando a tener arcenes estrechos e incluso inexistentes en algunos tramos.

N-631. / Archivo

N-122

Posiblemente sea la más señalada entre los zamoranos que la denominan como "ruta de la muerte". Esta carretera conecta Portugal y Aragón a través del valle del Duero, es este uno de los motivos del gran tráfico de mercancías que concurren por la misma. Es incluso considerada una de las carreteras más peligrosas de toda España debido al alto número de siniestros por colisiones con animales o con vehículos pesados. Por este motivo es una petición pública la creación de la autovía que conecte con Portugal, un proyecto que ya se ha aplicado en varios tramos, pero que sigue incompleto: "Es una temeridad como está por el tráfico de camiones, miles al día y nadie del gobierno se da por aludido", escribe uno de los afectados. "La nacional 122 es la carretera de la muerte. Da pánico ir por ella por el tráfico que hay y l cantidad de accidentes, necesita ser desdoblad, ya que pone muchas vidas inocentes en peligro", relata un segundo. "La Nacional 122 , no tiene falta; es una necesidad imperiosa", sentencia un tercero.

N-122. / El País

N-6

Esta histórica carretera conecta Madrid y A Coruña, por lo que su paso por Benavente es prácticamente indispensable. La que fue en su día una calzada romana de aproximadamente 600 kilómetros hoy destaca por su mal estado, preocupando a muchos conductores.

N-6. / Wikipedia

GR-14

Otra de las grandes olvidadas en la carretera que conecta Arcenillas con Morales del Vino: "Está de desastre. A ver si algún año algún dinerito es para ella. Porque mucho carril bici que no va nadie prácticamente y está la tierra que han echado que en cuanto llueva un poco no es un bache, es un pozo", sentencia uno de los afectados.

GR-14. / La Senda del Duero

Avenida de Galicia

En lo que a la ciudad se refiere, la Avenida Galicia, en concreto el tramo que conecta la Morana con el Bolón ha sido otro recorrido de los mencionados.