Un proyecto científico que abarata la ciencia escolar ideado por zamoranos

Con la sal de Seignett como pasaporte, los zamoranos Irene Villar y Álvaro Pérez han viajado hasta Abu Dhabi para participar en la Expociencia Internacional con el proyecto que desarrollaron el pasado curso en el IES Maestro Haedo, junto a su profesor de Física y Química Eduardo Martín y su compañera Ángela Lorenzo.

El proyecto "Síntesis de la sal de Seignette y su aplicación en la identificación de azúcares reductores mediante el reactivo de Fehling" surgió de la necesidad de ahorrar costes en dos reactivos —Fehling A y B— que son necesarios en muchos experimentos de laboratorios de instituto y ya le ha dado al grupo dos satisfacciones en forma de reconocimientos: el Premio de Investigación e Innovación en ESO, Bachillerato y FP 2024-2025 y el Premio de Investigación Química Vicente Garrido Capa. El tercero ha sido en forma de viaje.

En estos días, ambos compañeros han podido mostrar los detalles de este original proyecto en el stand que tenían habilitado en la feria de Abu Dhabi, junto al resto de participantes españoles. Una delegación de nueve investigaciones, con miembros de Salamanca, Burgos, A Coruña y Barcelona, además de la pareja zamorana.

Desde rayos gamma hasta potabilizadoras de agua

Junto a la explicación de cómo desarrollar un sistema más económico para la síntesis de la sal de Seignette y su uso en los laboratorios explicado por los estudiantes zamoranos, el resto de propuestas del equipo español pasaron por temas tan diversos como la detección de rayos gamma de la Nebulosa del Cangrejo, el aumento de las lesiones entre los deportistas, un análisis de los diferentes sistemas para la potabilización del agua, los efectos adversos sobre la salud del glutamato monosódico, la construcción pasada y futura de los puentes o un análisis bioético sobre la clonación humana.

Irene Villar y Álvaro Pérez, en su expositor. | CEDIDA

La experiencia científica se completó con una visita de los jóvenes investigadores a la embajada de España, donde fueron recibidos por el diplomático, a quien contaron sus proyectos y compartieron detalles sobre la ciudad que les ha acogido durante esta cita con la ciencia.

Más de 600 trabajos de investigación

La Expociencia de Abu Dhabi dio la bienvenida a más de ochenta delegaciones llegadas de todo el mundo, con más de 600 trabajos de investigación realizados por jóvenes, una auténtica experiencia multicultural. El Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (Inice) ha sido la única institución española que ha participado en este evento internacional, considerado entre los más importantes que se organizan a nivel mundial sobre investigación juvenil.

Recepción en la embajada de España en Abu Dhabi / Cedida

Este encuentro es toda una declaración de intenciones: demuestra la capacidad de los jóvenes en la investigación y su interés por mejorar el futuro y dar a conocer sus originales proyectos, que pueden servir para cambiar su mundo.

De hecho, esta exposición internacional está en la misma línea de los objetivos que persigue el propio Inice, puesto que, más allá de la investigación, los más jóvenes están en el centro de sus actividades, sirviendo de altavoz para escuchar su opinión, mostrar su capacidad, ofrecer formación y dar vida a sus ideas. "Ellos son los que toman las riendas de las acciones y también son los receptores de las iniciativas que se desarrollan", apuntan desde esta asociación, por cuyos programas han pasado cientos de estudiantes que han creado una sólida red de aprendizaje por todo el mundo.