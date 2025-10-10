Programa de la feria Ecocultura de Zamora: catas, actividades infantiles, talleres, charlas...
Consulta el programa completo de la feria Ecocultura que se celebra este fin de semana en Zamora
El caracol más famoso vuelve a Zamora, portando en esta ocasión una cebolla. Ifeza acoge una nueva edición, la vigesimoprimera, de Ecocultura, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos. La cita tiene lugar en el recinto ferial de la carretera de La Aldehuela con entrada gratuita durante los días 10, 11 y 12 de octubre en horario de 11.00 a 21.00 horas.
Además de su carácter profesional, con interesantes jornadas técnicas y la celebración del foro internacional 'Cultivando el futuro', de forma paralela se desarrollarán catas de mieles y aceites, demostraciones de cocina, talleres de injertos frutales, actividades con chocolate para niños y otros actos detallados a contiuación.
Para participar en las catas y los talleres, los interesados deberán realizar la inscripción en el punto de información de la feria. Además, este año habrá una food truck de hamburguesas ecológicas de ternera de Galicia, bebidas ecológicas y patatas fritas. Y el domingo a la hora de comer se degustará una paellada popular con arroz ecológico a cargo del Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana para más de 500 personas.
Cabe recordar que Zamora es la segunda provincia con certificación en ecológico de Castilla y Leóncon más de 25.700 hectáreas, solo por detrás de Salamanca.
Para facilitar la asistencia a la feria, hay autobuses gratuitos cada media hora desde la plaza de La Marina hasta Ifeza, desde las 10.45 hasta las 20.45 horas. Y desde Ifeza hasta la plaza de La Marina desde las 11.00 hasta las 21.30 horas.
JORNADAS TÉCNICAS
FORO 2025:
CULTIVANDO EL FUTURO. Producción ecológica y regenerativa*
VIERNES 10/10/25
Descubre cómo la agricultura regenerativa y ecológica puede restaurar suelos, impulsar la biodiversidad y mejorar
la rentabilidad agraria. Aprende de historias reales de agricultores, explora el papel de los consumidores en la construcción
de un sistema alimentario ecológico y los retos a los que se enfrenta el sector. El programa combina charlas
inspiradoras y talleres prácticos sobre salud del suelo, integración del ganado, oportunidades para jóvenes y
creación de redes europeas.
09:00h Bienvenida y registro
09:30h INTRODUCCIÓN Y APERTURA Introducción al proyecto OH-FINE. Raquel Arroyo IRNASA-CSIC.
09:45h SESIÓN DE APERTURA ¿Qué entendemos por agricultura regenerativa (y ecológica)?
Jürgen Heß FIBL Alemania.
10:30h DEBATE Agricultura regenerativa: ¿más allá de la ecológica?
Modera: Gabriel Molina, A Regenerar.
Intervienen: Sarah Compson, Soil Association Nuria Madeo, Alianza Europea para la Agricultura Regenerativa.
12:00h Pausa café
12:00h INAUGURACIÓN DE LA FERIA > [97] Escenario Principal
12:30h SESIONES PARALELAS
Evento gratuito previa inscripción obligatoria: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/21fdd3d4-15f9-7345-8cb0-815b2e864d12. Online. En inglés y español (con servicio de traducción). Las sesiones paralelas no serán emitidas online.
1-Técnicas, gestión y post-producción. Roberto Ruiz de Arcaute, NEIKER.
2-Relevo generacional y juventud en el sector agrario. Juan Luis Fradejas, Universidad Pontificia Comillas.
3-Proyectos internacionales e intercambio de experiencias. Lieve De Cock, ILVO.
14:00h Pausa comida
15:00h MESA REDONDA Agricultura ecológica y regenerativa: oportunidades en el mercado
Modera: Aina Calafat, SEAE.
Intervienen: Camino Fernández Álvarez, Mesas que Nutren Marina Morán, Red de Impulso a la Pequeña Transformación Alimentaria (RITA) Giacomo Packer, Red Internacional de Ecoterritorios (INNER).
16:00h REFLEXIONES FINALES Y CIERRE Victoria González, IRNASA-CSIC.
SÁBADO 11/10/25
18:00h CONFERENCIA Como usar la IA para aumentar ventas y ahorrar tiempo > [101] Sala de Catas
D. Alipio Muñíz Ecoalternative.net
DOMINGO 12/10/25
17:00h CHARLA. RECUPERAR EL AGUA DE LLUVIA. Ahorro y sostenibilidad > [101] Sala de Catas
D. José Vicente Coderch Idara Soluciones S.L.
ACTIVIDADES INFANTILES
VIERNES 10
11:00h ACTIVIDADES INFANTILES con 12 colegios de la provincia participantes en el programa de huertos escolares de la Diputación de Zamora. Fundación Tormes-EB > [distintas ubicaciones de la Feria]
17-20:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]
Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB
18:00h MÚSICA EN DIRECTO “TRITEIROS” > [97] Escenario Principal
La energía de la música tradicional de Trás-os-Montes
SÁBADO 11
12-14:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]
Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB
17:30h Suricato Morse. MÚSICA EN DIRECTO > [97] Escenario Principal
17-20:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]
Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB
DOMINGO 12
12-14:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]
Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB
17:00h TÍTERES. El despertar del Dragón. Obra de títeres de guante para niños y no tan niños. > [97] Escenario Principal
18:00h TÍTERES. La espada y el Dragón. Obra de títeres de guante para niños y no tan niños. > [97] Escenario Principal
19:00h TALLER “CHOCOLATEANDO la tarde con degustación para niños” > [97] Escenario Principal
D. Paúl Octavio Martín Obrador Tierra Dulce
TALLERES
TALLERE CON 12 COLEGIOS DE LA PROVINCIA participantes en el programa de huertos escolares de la Diputación de Zamora. Fundación Tormes-EB
Viernes 10: 11:00h > [Distintas ubicaciones de la Feria]
TALLER “Chocolateando la tarde con degustación para niños”
D. Paúl Octavio Martín / Obrador Tierra Dulce
Dominigo 12: 19:00h > [97] Escenario Principal
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO. Fundación Tormes-EB
De 5 a 10 años > [Stand 96] zona infantil
Viernes: de 17 a 20h / Sábado: de 12 a 14h y de 17 a 20h / Domingo: de 12 a 14h
TALLER DE injerto de frutales.
TALLER DE extracción de semillas.
CENTRO ZAHOZ para la conservación de la agrodiversidad de las sierras de Béjar y Francia > [Stand 95]
Durante los tres días de la feria.
CATAS Y RESTAURACIÓN
VIERNES 10
13:30h SHOWCOOKING CON PRODUCTOS DE SECANOS VIVOS > [101] Sala de Catas
SEO/BirdLife y expositores de la feria
D. Víctor Carranza Cocinero
18:00h MÚSICA EN DIRECTO “TRITEIROS. > [97] Escenario Principal
La energía de la música tradicional de Trás-os-Montes
18:30h MARIDAJE GASTRONÓMICO MUSICAL TRANSMONTANO > [97] Escenario Principal
SABORES DE TRAS OS MONTES: Tradición, Tierra y Talento
D. Alfredo Cordeiro - "marmeladas" Compotas Cristus
Dña. Sandra Martins - Mel Biológico Cachico
D. Luís Palas - Azeite Casal da Fradissa
D. Antonio do Rosario - Cocinero. Instituto de Empleo y Formación Profesional de Bragança
19:00h CATA - ACEITE. El gusto por la diversidad > [101] Sala de Catas
D. Samuel Galeano - Olivares Vivos. SEO/Birdlife
SÁBADO 11
12:30h CATA DE AUTOR Tradición y vanguardia: Cata de autor con pan zamorano > [97] Escenario Principal
D. Florindo Fierro - Maestro panadero. Harina Tradicional Zamorana
D. Santiago Vicente - Jefe de cocina del Hotel Rey Don Sancho
Dña Sonia San Juan - Gerente de panadería San Juan. Casaseca de las Chanas
Modera: Tomás Aguiar Vecino
12:00h CATA DEGUSTACIÓN. UN VIAJE AL PASADO CON EL CERDO GASCÓN > [101] Sala de Catas
Ganadería de autor y elaboración propia
D. Martín Ezpeleta Dpagés Cerdo Ecológico
13:00h CATA - VERMUTS Y ACEITUNAS > [101] Sala de Catas
Tiempo de aperitivo: Olivas de autor de L’Olivatería y vermuts ecológicos
Dña. Mónica Puchades Equipo técnico Proava
Dña. Ana Sánchez Graduada en Ciencias Gastronómicas
Dña. Isabel López Graduada en Artes Culinarias
17:00h CATA - ACEITES Alma liquida del mediterráneo. > [101] Sala de Catas
Aceites aromatizados Agrisanz
Dña. Mónica Puchades Equipo técnico Proava
Dña. Ana Sánchez Graduada en Ciencias Gastronómicas
Dña. Isabel López Graduada en Artes Culinarias
17:30h MÚSICA EN DIRECTO “SURICATO MORSE” > [97] Escenario Principal
18:00h MARIDAJE GASTRONÓMICO MUSICAL
COCTELERÍA CON TÉ Y MÚSICA EN CLAVE ECO > [97] Escenario Principal
D. J. Garrote Aguado - Profesor de cocina
Proyecto: Hijos de la Vid
Modera: Tomás Aguiar Vecino
18:00h CONFERENCIA Como usar la IA para aumentar ventas y ahorrar tiempo > [101] Sala de Catas
D. Alipio Muñíz - Ecoalternative.net
19:00h CATA - MIEL Mieles y productos Miel Salvaxe > [101] Sala de Catas
D. Félix Javier González Estébanez - Biólogo y apicultor
DOMINGO 12
12:00h CATA - CÍTRICOS Cítricos valencianos: Un viaje sensorial. Naranjas Ché Coop V. > [101] Sala de Catas
Dña. Mónica Puchades - Equipo técnico Proava
Dña. Ana Sánchez - Graduada en Ciencias Gastronómicas
Dña. Isabel López - Graduada en Artes Culinarias
13:00h CATA - CAVAS El tiempo en una copa: Cavas del más joven al reserva > [101] Sala de Catas
Dña. Mónica Puchades - Equipo técnico Proava
Dña. Ana Sánchez - Graduada en Ciencias Gastronómicas
Dña. Isabel López - Graduada en Artes Culinarias
13:00h DEGUSTACIÓN POPULAR PAELLA VALENCIANA ECOLÓGICA > [97] Escenario Principal
Gentileza del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
Cocinado por: El Papi - Cocinaderecho
18:00h CATA - VINOS Y CHOCOLATE. NOTAS DE VINO, ECOS DE CACAO. Bodega Cataruz y Nutxes > [101] Sala de Catas
Dña. Mónica Puchades - Equipo técnico Proava
Dña. Ana Sánchez - Graduada en Ciencias Gastronómicas
Dña. Isabel López - Graduada en Artes Culinarias
