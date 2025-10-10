Pantomima Full llega a Zamora: entradas ya a la venta

Ellos son Rober Bodegas y Alberto Casado. Juntos forman Pantomima Full y actuarán en Zamora a principios del año que viene. Así figura en un adelanto de la cartelera del Teatro Ramos Carrión para 2026.

"Puede que lleves años viendo Pantomima Full en formato digital, pero tú, que si estás leyendo una reseña es porque ya tienes una edad, sabes perfectamente que las cosas hechas a mano tienen un valor especial. Que donde esté lo artesanal, que se quite lo industrial. Ya pagas tres euros y medio por un pan de espelta, dos cincuenta por un café de especialidad recién molido y diez por un cóctel cuyo valor añadido es que el camarero lleva tirantes y el vaso es un pez. Creemos que vale la pena pagar un poquito por ver a estos chavales haciendo sus bromitas de forma manual, sin edición, sin cortes, solo tú y ellos. Puro producto. Ir a vernos también encaja en la imagen que quieres dar de ti mismo. Déjate timar por nosotros también", expresan en la sinopsis de su espectáculo para convencer a los espectadores

'Pantomima Full hecho a mano' es el tercer espectáculo de Rober Bodegas y Alberto Casado, de 105 minutos de duración aproximada que recalará en Zamora el viernes 23 de enero a las 20.30 horas en el Teatro Ramos Carrión.

"Si te apetece estar durante una hora y media viendo monólogos sobre los temas de nuestros vídeos y sketches con nuestros personajes, píllate una entrada. Otras cosas valen más y te lo piensas menos. En tu vida te has leído la reseña de unos vaqueros. Gracias", concluyen.

Entradas ya a la venta para Pantomima Full en Zamora

Las entradas para asistir al espectáculo de Pantomima Full en Zamora ya están a la venta y también se pueden comprar de forma online. Tienen un precio de 24 euros.