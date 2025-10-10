Nuevo corte de tráfico en Zamora después del puente del Pilar
El tráfico se desviará por el carril lateral de servicio de esta calle por la instalación de un seto o pantalla verde
A. A.
Después del puente del Pilar o fiesta de La Hispanidad, a partir del martes 14 de octubre, el carril de circulación de la calle Villalpando, en dirección hacia la plaza de San Lázaro, quedará cortado por la realización de las obras para dotar de "pantalla verde" a esta vía.
Como informa el Ayuntamiento de Zamora, durante el tiempo que dure esta actuación, el tráfico se desviará por el carril lateral de servicio de dicha calle, sin que se vean afectadas las plazas de aparcamiento. Esta modificación del tráfico permanecerá durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.
¿Qué es una pantalla verde?
Cabe recordar que durante la pasada primavera el Ayuntamiento de Zamora presentó dos actuaciones en el marco del programa Renaturaliza: una pantalla verde en la calle Villalpando y el Bolón y un carril-bici a Valorio.
La pantalla verde hace referencia a un seto que recorrerá parte de la calle Villalpando, comenzando junto a la residencia juvenil Doña Urraca, hasta la confluencia con la cuesta de Bolón. Esa pantalla verde continuará después por el Bolón en su primer tramo de entre treinta o cuarenta metros hasta el acceso peatonal que hay por detrás del instituto que conecta con los nuevos aparcamientos de La Vaguada. Esta actuación, valorada en 241.000 euros, tiene un plazo de ejecución de obras de tres meses.
