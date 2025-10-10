La historia de la fotografía y de la Vía de la Plata, unidas en una exposición en Zamora

La sala de exposiciones de la Alhóndiga alberga una muestra que representa un viaje a través de la historia de la fotografía de la mano de grandes referencias, como Jean Laurent, Nicolas Muller, pasando por Cristina García Rodero, José Manuel Navia o Onieva.

Este periplo tiene como hilo conductor la Vía de la Plata, desde Sevilla a Santiago de Compostela, pero es mucho más es una reflexión sobre los cambios sociales y el paso del tiempo a través de un diálogo de 81 imágenes tomadas por los fotógrafos del siglo XIX y los actuales en las provincias de Sevilla, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense y Santiago de Compostela.

La exposición "Vía de la Plata. Aires del Sur" se adentra en las rutas jacobeas a través de la mirada fotográfica, proponiendo un recorrido a través de 150 años de historia de la fotografía e invita a reflexionar sobre la soledad, la distancia y el paso del tiempo a través de un diálogo entre la fotografía del pasado y miradas más contemporáneas.

Imagen que da la bienvenida a la sala. / J. N.

Se trata de una muestra producción de la Xunta de Galicia y gestionada por la Fundación Cidade da Cultura, que ha sido inaugurada hoy por la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, la directora gerente de la Fundación, Ana Isabel Vázquez y la Comisaria de la exposición, Lucía Laín. La muestra, que ya ha sido visitada por miles de personas en Santiago de Compostela, Madrid y Cáceres, podrá visitarse en Zamora hasta el día 3 de diciembre en la sala de exposiciones de La Alhóndiga.

Contenido

En la muestra se puede ver obras de grandes clásicos como Jean Laurent, J. Poujade, José Suárez, Otto Wunderlich o Nicolás Muller, en las que a través de sus lentes se puede observar la realidad de pequeñas localidades, algunas aún desconocidas y otras cada vez más transitadas, y captar las miradas y costumbres de sus gentes. También cuenta con obras de los premios nacionales de fotografía Cristina García Rodero y Juan Manuel Castro Prieto, y de nombres como los de Carmenchu Alemán, Ana Turbau, Atín Aya, José Manuel Navia, Luis Vioque, Brais Lorenzo, Antón Buciños, Miguel Muñiz o Vicente Tofiño.

Público en la apertura de la muestra y una imagen de Zamora / Alba Prieto

Además, la exposición cuenta con una muestra significativa de fotografías tomadas en Zamora y su provincia, y con la participación de artistas locales, como José Antonio Pascual, que ha sido una pieza clave para que este proyecto llegara a Zamora.

Junto con la fotografía de renombre internacional, la exposición entabla un diálogo entre la imagen y la literatura, intercalando poemas de grandes plumas de la literatura española a lo largo de las secciones temáticas.

El fotógrafo José Antonio Pascual explica una de las imágenes exhibidas. / Alba Prieto

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha animado a todos los zamoranos a visitar esta fantástica exposición dirigida a todos los públicos que nos conecta con los lugares y las gentes representadas en las fotografías.