La historia de la fotografía y de la Vía de la Plata, unidas en una exposición en Zamora

La Alhóndiga de Zamora acoge la exposición 'La Vía de la Plata. Aires del Sur'

La sala de exposiciones de la Alhóndiga alberga una muestra que representa un viaje a través de la historia de la fotografía de la mano de grandes referencias, como Jean Laurent, Nicolas Muller, pasando por Cristina García Rodero, José Manuel Navia o Onieva.

Este periplo tiene como hilo conductor la Vía de la Plata, desde Sevilla a Santiago de Compostela, pero es mucho más es una reflexión sobre los cambios sociales y el paso del tiempo a través de un diálogo de 81 imágenes tomadas por los fotógrafos del siglo XIX y los actuales en las provincias de Sevilla, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense y Santiago de Compostela.

La exposición "Vía de la Plata. Aires del Sur" se adentra en las rutas jacobeas a través de la mirada fotográfica, proponiendo un recorrido a través de 150 años de historia de la fotografía e invita a reflexionar sobre la soledad, la distancia y el paso del tiempo a través de un diálogo entre la fotografía del pasado y miradas más contemporáneas.

Imagen que da la bienvenida a la sala.

Imagen que da la bienvenida a la sala. / J. N.

Se trata de una muestra producción de la Xunta de Galicia y gestionada por la Fundación Cidade da Cultura, que ha sido inaugurada hoy por la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, la directora gerente de la Fundación, Ana Isabel Vázquez y la Comisaria de la exposición, Lucía Laín. La muestra, que ya ha sido visitada por miles de personas en Santiago de Compostela, Madrid y Cáceres, podrá visitarse en Zamora hasta el día 3 de diciembre en la sala de exposiciones de La Alhóndiga.

Contenido

En la muestra se puede ver obras de grandes clásicos como Jean Laurent, J. Poujade, José Suárez, Otto Wunderlich o Nicolás Muller, en las que a través de sus lentes se puede observar la realidad de pequeñas localidades, algunas aún desconocidas y otras cada vez más transitadas, y captar las miradas y costumbres de sus gentes. También cuenta con obras de los premios nacionales de fotografía Cristina García Rodero y Juan Manuel Castro Prieto, y de nombres como los de Carmenchu Alemán, Ana Turbau, Atín Aya, José Manuel Navia, Luis Vioque, Brais Lorenzo, Antón Buciños, Miguel Muñiz o Vicente Tofiño.

Público en la apertura de la muestra y una imagen de Zamora

Público en la apertura de la muestra y una imagen de Zamora / Alba Prieto

Además, la exposición cuenta con una muestra significativa de fotografías tomadas en Zamora y su provincia, y con la participación de artistas locales, como José Antonio Pascual, que ha sido una pieza clave para que este proyecto llegara a Zamora.

Junto con la fotografía de renombre internacional, la exposición entabla un diálogo entre la imagen y la literatura, intercalando poemas de grandes plumas de la literatura española a lo largo de las secciones temáticas.

El fotógrafo José Antonio Pascual explica una de las imágenes exhibidas.

El fotógrafo José Antonio Pascual explica una de las imágenes exhibidas. / Alba Prieto

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha animado a todos los zamoranos a visitar esta fantástica exposición dirigida a todos los públicos que nos conecta con los lugares y las gentes representadas en las fotografías.

