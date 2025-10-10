Leticia Galende

'Ecocultura' echa a andar para llenar Zamora de una manera diferente de hacer las cosas

Este viernes se ha inaugurado una nueva edición de 'Ecocultura', la feria hispanolusa de productos ecológicos que ha llenado Ifeza de visitantes y promete hacer lo propio hasta el próximo domingo. Entre otros, al evento de apertura han acudido Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora; Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León; y Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora.