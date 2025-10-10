Ecocultura abre sus puertas: un centenar de expositores de España y Portugal se dan cita en Ifeza

La Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos, Ecocultura, ha inaugurado su 21ª edición en Ifeza. Un evento de referencia a nivel transfronterizo para productores, elaboradores y distribuidores del ámbito ecológico, que se prolongará hasta el 12 de octubre en el recinto ferial con variadas actividades y talleres.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha mostrado su orgullo de inaugurar la feria hispanolusa de productos ecológicos "que abre sus puertas en este remodelado recinto de Ifeza con la misma ilusión, con la misma fuerza y con el mismo compromiso que la vio nacer hace 21 años cuando la ecocultura era algo prácticamente anecdótico".

Una cita que es "más que una feria", ha enfatizado, ya que supone "un punto de encuentro, un espacio de aprendizaje, un escaparate de la excelencia del sector ecológico y un símbolo de cooperación y de unión con nuestros vecinos portugueses", de España y Portugal, sobre todo de la zona de Trás-os-Montes. Además, están representadas diez comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, País Vasco y Castilla y León. Expositores de alimentos, bebidas, cosméticos, bioconstrucción, energías renovables, artesanía o calzado ofreciendo una gran variedad de productos a los visitantes.

Faúndez ha puesto de relevancia el auge el sector "en alza y en constante crecimiento". Ecocultura 2025 se presenta además como un espacio de diálogo y de conocimiento, con un programa de actividades que incluye conferencias, talleres, showcooking, catas o conciertos. No obstante, este año hace hincapié en los más pequeños, "los escolares, que son la siguiente generación de consumidores", con propuestas para sensibillizar y concienciar específicas para ellos.

En esta edición, como novedad, se celebra el foro internacional Cultivando Futuro, Producción Ecológica y Regenerativa, donde participan nueve países europeos.

Zamora, referente en producción ecológica

En el año 2004, apenas se cultivaban 1.400 hectáreas certificadas en ecológico, hoy en la provincia se siembran certificados en ecológico casi 26.000 hectáreas. Hace muy pocos años prácticamente no había ninguna ganadería que produjese en ecológico, hoy Zamora cuenta con 58 explotaciones que producen en ecológico, siendo la tercera provincia después de León y de Salamanca en este tipo de producción. Datos que destacó el presidente de la Diputación, para resaltar el aumento del interés por esos productos sanos, que además contribuyen a fijar población en el medio rural, generar empleo y buscar oportunidades para el campo y la provincia.

Por último, el dirigente alistano, anunció que la Diputación Provincial de Zamora junto con el respaldo de la Junta de Castilla y León, de Caja Rural y de todas las entidades colaboradoras, seguirá fiel a su compromiso con Ecocultura para que siga creciendo, manteniéndose como el referente que ya es a nivel nacional y a nivel hispanoluso. "Hoy podemos decir que Zamora la hemos convertido entre todos en un referente hispanoluso en el mundo de la ecocultura", concluyó.