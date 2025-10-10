Ecocultura abre sus puertas: un centenar de expositores de España y Portugal se dan cita en Ifeza
La XXI Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos se prolonga hasta el 12 de octubre como un destacado punto de encuentro, un espacio de aprendizaje y un escaparate de la excelencia del sector
La Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos, Ecocultura, ha inaugurado su 21ª edición en Ifeza. Un evento de referencia a nivel transfronterizo para productores, elaboradores y distribuidores del ámbito ecológico, que se prolongará hasta el 12 de octubre en el recinto ferial con variadas actividades y talleres.
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha mostrado su orgullo de inaugurar la feria hispanolusa de productos ecológicos "que abre sus puertas en este remodelado recinto de Ifeza con la misma ilusión, con la misma fuerza y con el mismo compromiso que la vio nacer hace 21 años cuando la ecocultura era algo prácticamente anecdótico".
Una cita que es "más que una feria", ha enfatizado, ya que supone "un punto de encuentro, un espacio de aprendizaje, un escaparate de la excelencia del sector ecológico y un símbolo de cooperación y de unión con nuestros vecinos portugueses", de España y Portugal, sobre todo de la zona de Trás-os-Montes. Además, están representadas diez comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, País Vasco y Castilla y León. Expositores de alimentos, bebidas, cosméticos, bioconstrucción, energías renovables, artesanía o calzado ofreciendo una gran variedad de productos a los visitantes.
Faúndez ha puesto de relevancia el auge el sector "en alza y en constante crecimiento". Ecocultura 2025 se presenta además como un espacio de diálogo y de conocimiento, con un programa de actividades que incluye conferencias, talleres, showcooking, catas o conciertos. No obstante, este año hace hincapié en los más pequeños, "los escolares, que son la siguiente generación de consumidores", con propuestas para sensibillizar y concienciar específicas para ellos.
En esta edición, como novedad, se celebra el foro internacional Cultivando Futuro, Producción Ecológica y Regenerativa, donde participan nueve países europeos.
Zamora, referente en producción ecológica
En el año 2004, apenas se cultivaban 1.400 hectáreas certificadas en ecológico, hoy en la provincia se siembran certificados en ecológico casi 26.000 hectáreas. Hace muy pocos años prácticamente no había ninguna ganadería que produjese en ecológico, hoy Zamora cuenta con 58 explotaciones que producen en ecológico, siendo la tercera provincia después de León y de Salamanca en este tipo de producción. Datos que destacó el presidente de la Diputación, para resaltar el aumento del interés por esos productos sanos, que además contribuyen a fijar población en el medio rural, generar empleo y buscar oportunidades para el campo y la provincia.
Por último, el dirigente alistano, anunció que la Diputación Provincial de Zamora junto con el respaldo de la Junta de Castilla y León, de Caja Rural y de todas las entidades colaboradoras, seguirá fiel a su compromiso con Ecocultura para que siga creciendo, manteniéndose como el referente que ya es a nivel nacional y a nivel hispanoluso. "Hoy podemos decir que Zamora la hemos convertido entre todos en un referente hispanoluso en el mundo de la ecocultura", concluyó.
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl
- La aseguradora del coche que cayó a la vía del Alvia en La Hiniesta no quiere pagar a los maquinistas: ¿Por qué?