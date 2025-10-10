Culpa del hidrógeno verde: implicaciones en Zamora del plan 2030 de redes de electricidad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado este jueves su propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con el horizonte del año 2030, en la que contempla una inversión de unos 13.600 millones de euros en el refuerzo de las grandes redes de distribución eléctrica de España en los próximos cinco años.

De ese dinero Zamora se llevará un pellizco ya que el prolijo documento de planificación energética que la cartera ministerial de Sara Aagesen acaba de someter a audiencia pública para la presentación de alegaciones hace mención expresa a la provincia.

En concreto, el Ministerio reconoce la necesidad de reforzar en Zamora la alimentación eléctrica de infraestructuras estratégicas como la futura red del hidrógeno verde.

En esa red de gas no contaminante la provincia tendrá un papel fundamental, ya que será uno de los nudos del transporte, al confluir el corredor europeo H2Med que llegará desde Portugal al centro de Europa con otro hidroducto que recorre la Península de norte a sur por la antigua Vía de la Plata y con un ramal que llegará a Galicia. Esa situación estratégica favorecerá la instalación de industrias de generación de hidrógeno verde que requerirán el uso de energía eléctrica limpia para llevar a cabo la producción de ese hidrógeno, que a su vez también podrá reconvertirse en electricidad, de ahí la necesidad de ampliar la capacidad de la infraestructura de transporte de electricidad.

En la planificación del Miteco se ha dado prioridad en esta ocasión a atender las necesidades de los proyectos que se impulsan para consumir la energía limpia y competitiva de España aprovechando las oportunidades industriales de la transición energética. Frente a ello, las estrategias anteriores se orientaron más a incorporar energía renovable al sistema eléctrico, admite el Ministerio.

El Miteco ha explicado que la propuesta se ha diseñado sobre las aportaciones de los distintos agentes y de las Comunidades Autónomas, ya que por primera vez se han mantenido reuniones con ellas antes de la audiencia pública, a lo largo del pasado mes de septiembre. De esa forma, se ha tenido en cuenta también su opinión a la hora de elaborar "un escenario de incorporación de nuevas demandas de generación y consumo eléctrico, identificando zonas de especial interés y aplicando el principio rector de considerar los proyectos firmes y maduros en el horizonte temporal abarcado", ha indicado el Ministerio.

De los 13.600 millones de inversión, dos de cada tres euros irán destinados a reforzar las redes para absorber nuevos flujos derivados de la mayor electrificación y la integración de renovables, aumentar la cohesión territorial con nuevos enlaces entre sistemas y actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar nuevos consumos en la red de transporte.