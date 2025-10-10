Un choque entre un turismo y una silla de ruedas deja herido a un varón de 60 años en Zamora

Las calles de Zamora han vuelto a ser protagonistas este viernes de un nuevo accidente de tráfico, en este caso con un tinte de surrealismo por los implicados en el mismo: un turismo y un usuario de silla de ruedas. Según ha informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación del atropello se ha producido a las 12:05 horas de la mañana, cuando se ha dado alerta desde el cruce de las calles Hermanos Pinzón y Nuñez de Balboa. Hasta el lugar se han desplazado agentes la Policía Municipal de Zamora y de la Policía Nacional, así como una ambulancia medicalizada de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Pese a lo rocambolesco del incidente, los servicios de emergencias han informado de que el varón de 60 años que circulaba en su silla de ruedas 'solamente' ha resultado herido leve. Por el momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido en el barrio de Los Bloques para que se haya producido la colisión entre el turismo y el herido, puesto que se trata de una intersección en la que existen tres pasos de cebra y un ceda el paso. Con este suceso se pone fin a una buena racha sin incidentes reseñables en la provincia, que no había registrado ninguna emergencia de entidad en lo que va de semana, más allá de algunos pequeños incendios.