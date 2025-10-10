¿Cuántos bancos tiene tu calle?: una nota anónima abre el debate en Zamora

Una nota pegada en un banco en la avenida de las Tres Cruces de Zamora ha sorprendido a los cientos de viandantes que pasan por esta arteria de la ciudad a diario. El folio, cuyo autor se desconoce, compara la diferencia que existe entre el número de bancos existentes en Tres Cruces y la avenida Cardenal Cisneros, con una notable diferencia entre ambas.

Según recoge este folio, en la avenida de las Tres Cruces, de 440 metros de longitud, hay un total de siete bancos. Por otro lado, y recién estrenada, como quien dice, a causa de las obras de humanización de travesías, la avenida de Cardenal Cisneros, solo en el tramo desde la rotonda del Carrefour hasta el polígono de la Hiniesta, con unos 870 metros en total, hay 38 bancos.

Imagen publicada en Facebook. / Cedida

Una zamorana ha fotografiado esta nota y la ha publicado en un grupo de la red social Facebook para comentarla con el resto de miembros. "¿Curioso, no?", escribe Amparo Sánchez. A esta diferencia entre bancos hay que sumarle la apreciación de un zamorano que echa en falta un banco en el número 24 de la avenida, frente al supermercado Alcampo. Según indica, se rompió, lo retiraron y no han vuelto a reponerlo. Otro usuario echa de menos los bancos de la plaza de Alemania.

Sobre las Tres Cruces, Jesús González responde que "al menos tiene barrendero todos los días y unas aceras de cuatro metros". Mientras que Dani Alonso advierte de la peligrosidad que tiene para los peatones cruzarla de lado a lado: "También hay cinco pasos de peatones y la mayoría de la gente cruza por donde le sale del papo", escribe.

A otra zamorana le inquieta otra cuestión relacionada con los números: "¿Qué calle tiene más bares por longitud? Estaría bien saberlo", se pregunta.