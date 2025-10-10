Natalia Sánchez

La Alhóndiga de Zamora acoge la exposición 'La Vía de la Plata. Aires del Sur'

El Centro Cultural de La Alhóndiga acoge hasta el próximo 3 de diciembre juna exposición de fotografías clásicas con la Vía de la Plata como eje constructor de la muestra y que tienen también a la provincia de Zamora como uno de las principales protagonistas junto a Andalucía, Extremadura, Galicia y la vecina Salamanca. En la misma, se podrán apreciar las obras de Laurent, Martínez de Hebert, Poujade, Otto Wunderlich o Nicolás Muller.