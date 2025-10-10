La Alhóndiga de Zamora acoge la exposición 'La Vía de la Plata. Aires del Sur'

La Alhóndiga de Zamora acoge la exposición 'La Vía de la Plata. Aires del Sur'

Natalia Sánchez

La Alhóndiga de Zamora acoge la exposición 'La Vía de la Plata. Aires del Sur'

Natalia Sánchez

El Centro Cultural de La Alhóndiga acoge hasta el próximo 3 de diciembre juna exposición de fotografías clásicas con la Vía de la Plata como eje constructor de la muestra y que tienen también a la provincia de Zamora como uno de las principales protagonistas junto a Andalucía, Extremadura, Galicia y la vecina Salamanca. En la misma, se podrán apreciar las obras de Laurent, Martínez de Hebert, Poujade, Otto Wunderlich o Nicolás Muller.

