Zamora, semillero de talento en programación de videojuegos con una formación que demuestra que no todo es malo en las pantallas

Tienen entre ocho y dieciséis años y acaban de iniciar, como actividad extraescolar, una formación que a algún estudiante puede marcarle su futuro laboral en la industria del entretenimiento con mayor potencial y a todos ellos les va a servir para desarrollar la lógica, el razonamiento, resolver grandes problemas descomponiéndolos en partes más pequeñas a las que ir dando solución y, en definitiva, conocer los principios de la programación, con el videojuego como disculpa.

A finales de los años ochenta, España llegó a ser una potencia mundial en la industria del videojuego cuando este daba sus primeros pasos y ahora, cuatro décadas después, una empresa zamorana, Gamez Studio, se ha propuesto recuperar desde esta tierra parte de esa pujanza creando un estudio de videojuegos que poco a poco se está haciendo un hueco en el panorama nacional y europeo del sector.

Su presencia en ferias de referencia en esta industria del entretenimiento así lo acredita, como en la BCN Game Fest que arranca mañana viernes en Barcelona o su fructífera asistencia a finales de agosto a la feria Gamescom de Colonia (Alemania), que se anuncia como el evento más grande del mundo de los juegos interactivos y el entretenimiento digital y donde Gamez logró suscribir un acuerdo con otro operador del sector para uno de sus videojuegos.

Libro del curso "programar jugando", junto a uno de los ordenadores. / Alba Prieto

Pero para seguir creando videojuegos "made in Zamora", algunos de ellos además educativos, como los del proyecto DOK Student desarrollado por el estudio zamorano, se necesita que exista también talento joven en programación, diseño y el resto de trabajos creativos que implica la creación y comercialización de un videojuego.

Es ahí donde se acaba de plantar un semillero de talento en el que se introduce a los niños en la programación de forma amena y divertida. El curso "programar jugando", impartido por Gamez Studio y financiado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora para que sea gratuito para el alumnado, se imparte desde este miércoles en una de las aulas formativas de la Alhóndiga, y se prolongará durante todo el curso escolar, con dos clases semanales de hora y media para cada uno de los dos grupos.

La idea inicial era que únicamente hubiera un grupo, pero en poco más de 24 horas ya se habían inscrito más de medio centenar de alumnos, cuando el primer cupo era de quince estudiantes para el curso. Al final, para favorecer la participación del mayor número posible de interesados, se han hecho dos grupos y se ha optado porque los más pequeños compartan ordenador. De esta forma se ha llegado a los 36 alumnos y, quien sabe, si futuros programadores de videojuegos. De hecho, su profesor, Pablo Tamames, además de estudiante del grado en Desarrollo de Videojuegos en el campus Viriato de Zamora e integrante del equipo de Gamez Studio, ha sido el ganador de las dos últimas ediciones de la "Jam de Zamora", incluida en la Global Game Jam, un evento anual de desarrollo de videojuegos que se celebra simultáneamente en diferentes ubicaciones de distintos países.

Alumnos y profesor del curso. / Alba Prieto

Como base para la formación en programación de videojuegos se ha editado un manual elaborado por el programador, jefe de operaciones y cofundador de Gamez Studio, Jordi Mesa. Las clases iniciadas esta semana constarán de 64 sesiones y un total de 96 horas de formación práctica. La idea es que este primer curso de iniciación pueda tener continuidad con un segundo año escolar de nivel medio y un tercero de nivel superior. Tres cursos para crecer en la programación de los videojuegos y ver los frutos de la semilla que ahora se planta.

Aprendizaje y creatividad de una forma divertida

"Programar jugando" pretende introducir al alumnado en el mundo de la programación de videojuegos combinando aprendizaje y creatividad de una forma divertida y educativa. La formación se plantea también como una competición sana para ver quien diseña el mejor videojuego a lo largo del curso, fomentando también la colaboración y la cooperación para lograrlo.

Ganadores e influencers tras la disputa de la final del videojuego zamorano Dîrok en los «CyL Games Show». / Cedida

Como base se va a utilizar el programa "Construct 3", una herramienta de programación "muy visual y accesible", que resulta "perfecta para iniciarse en la programación y comprender las bases del diseño y la lógica de los videojuegos", han explicado desde Gamez. Además de adquirir conocimientos técnicos, los alumnos desarrollarán el pensamiento lógico y estructurado, la capacidad de resolución de problemas, el trabajo en equipo y la creatividad. El curso demuestra que "detrás del mundo de los videojuegos existe un gran sector formativo, profesional y empresarial, con muchas oportunidades de futuro", han apuntado los responsables del estudio zamorano. El potencial de aprendizaje del alumnado es amplio, pero para los progenitores también. La lección para ellos, cuando sus hijos concluyan las clases, será la de ver que no todo en las pantallas es negativo, también existe un uso constructivo de ellas. Empieza la partida.