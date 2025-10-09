La rehabilitación de las Aceñas de Gijón se retrasa: aprobada una prórroga a la empresa adjudicataria

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha presidido la reunión del Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, en la que se ha aprobado la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 2.379.579 euros. El presupuesto del Patronato Provincial de Turismo, que será elevado al Pleno de la Diputación, contempla un total de 983.570 euros en transferencias corrientes, dirigidas a apoyar la promoción turística y cultural en los municipios de la provincia, así como a la apertura de monumentos, oficinas de turismo y museos locales, y al respaldo de distintas asociaciones vinculadas al turismo y las tradiciones populares.

Sesión en la que también se ha aprobado una prórroga a la empresa de Transformación Agraria Sociedad Anónima (Tragsa), para la ejecución de las obras de rehabilitación de las Aceñas de Gijón para uso recreativo. El proyecto, que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero", y que ejecuta el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora, se retrasará dos meses después de que se haya dado luz verde a la ampliación del plazo de ejecución.

Aunque la obra va a buen ritmo, el Patronato de la Diputación ha aprobado la prórroga del plazo de ejecución ante la proximidad de los meses de invierno, con las lluvias y las crecidas del río que obligarán a detener los trabajos con toda seguridad.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón / Jose Luis Fernández

Subvenciones para la apertura de monumentos

Con una dotación total de 120.000 euros, el Patronato Provincial de Turismo continuará apoyando la apertura al público y mantenimiento de templos y monumentos en toda la provincia, mediante ayudas a los siguientes ayuntamientos y entidades locales:

Puebla de Sanabria- 4.000 €

Galende- 11.000 €

Santa Marta de Tera (Entidad Local Menor) – 19.000 €

Arcenillas – 7.000 €

Fermoselle – 9.000 €

San Pedro de la Nave-Almendra – 14.000 €

Tábara – 18.000 €

San Justo (Ermita de La Alcobilla) – 7.000 €

Mombuey – 7.000 €

Palacios de Sanabria – 7.000 €

La Hiniesta – 7.000 €

Subvenciones para la apertura de Oficinas de Turismo y centros de interpretación

El Patronato mantiene su apoyo al mantenimiento y funcionamiento de las Oficinas de Turismo municipales y centros interpretativos, con una inversión global de 162.500 euros, distribuidos entre:

Puebla de Sanabria – 19.000 €

Galende – 24.000 €

Toro – 19.000 €

Fermoselle – 15.000 €

Alcañices – 16.000 €

Benavente – 19.000 €

Torregamones – 5.000 €

Robleda-Cervantes – 6.500 €

Villardeciervos – 19.000 €

Pereruela (Museo del Barro) – 10.000 €

Manzanal de Arriba (Centro de Interpretación de la Miel) – 8.000 €

Villadepera – 6.000 €

Rabanales (Museo Micológico) – 6.000 €

Riofrío de Aliste (Museo de los Carochos) – 4.000 €

Sanzoles (Museo del Zangarrón) – 4.000 €

Carbajales de Alba (Museo del Traje) – 6.000 €

Pedralba de la Pradería – 6.000 €

Camarzana de Tera (Villa Romana Orpheus) – 11.000 €

Muga de Sayago (Ermita de Fernandiel) – 6.000 €

Fonfría (Museo del Maestro, Ceadea) – 5.000 €

Arrabalde (Aula Arqueológica) – 10.000 €

Galende (Museo de la Memoria) – 6.000 €

Reunión del Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo / Cedida

Otras transferencias para la promoción turística y cultural

Además, el Patronato Provincial de Turismo ha incluido diversas líneas de ayuda y subvenciones dirigidas a entidades, asociaciones y colectivos culturales que contribuyen a la promoción de Zamora:

Concurrencia competitiva a ayuntamientos para fiestas de interés turístico: 57.000 €

Concurrencia competitiva a asociaciones culturales para mascaradas: 25.000 €

Concurrencia competitiva para asociaciones "Rutas del Vino de Zamora": 160.000 €

Subvención al Obispado de Zamora para apertura de templos: 206.070 €

Junta Pro Semana Santa de Zamora: 45.000 €

Congregación Madres Dominicas de Toro: 11.000 €

Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (AZEHOS): 23.000 €

Federación Provincial Mascaraza: 30.000 €

Patronato del Hospital de la Piedad y San José: 6.000 €

C.D. Motos Sanabria: 30.000 €

Asociación Ahora Ilusión: 30.000 €

Asociación Cultural San Mamed-Centro de Interpretación de la Semana Santa: 4.000 €

"Zamora es calidad": nuevo sello de la provincia

Durante la reunión, también se destacó la importancia de continuar reforzando la recientemente estrenada marca "Zamora es calidad", que reúne todos y cada uno de los valores turísticos de la provincia: la gastronomía, los productos agroalimentarios de excelencia, el patrimonio histórico-artístico y la riqueza paisajística y natural.

El Patronato Provincial de Turismo seguirá potenciando esta marca como eje vertebrador de su estrategia de promoción, con el objetivo de consolidar a Zamora como un destino de calidad, sostenible y con identidad propia.

El presidente Javier Faúndez Domínguez subrayó el compromiso del Patronato con las entidades locales y asociaciones que contribuyen a difundir los valores turísticos, patrimoniales y culturales de la provincia, y destacó que el presupuesto aprobado "mantiene el apoyo al territorio y a las tradiciones zamoranas como una herramienta clave para el desarrollo económico y turístico de nuestros pueblos".