El problema de la vivienda en ‘Callejeros’: la odisea de los españoles para comprar su primera casa

Las enormes dificultades a las que se enfrenta la población en general y los jóvenes en particular a la hora de adquirir una vivienda serán el eje central de la primera de las nuevas entregas de ‘Callejeros’, que regresa a Cuatro este miércoles 8 de octubre (23:00h).

Producido en colaboración con Señor Mono y bajo la dirección de Nacho Medina, ‘Callejeros’ mantiene intacta la fórmula que lo ha convertido en uno de los programas más emblemáticos y reconocibles de la cadena: “Contar, desde la cercanía y a pie de calle, los temas que más afectan a la sociedad a través de sus verdaderos protagonistas, presentando casos reales y testimonios de personas anónimas, a veces tan singulares como extraordinarias, que ofrecen una radiografía única de la sociedad desde la calle”, explican en Mediaset.

En sus nuevas entregas, el equipo de reporteros y cámaras del programa recorrerá diversos lugares de España para abordar cuestiones tan relevantes como la salud mental, la violencia machista, el éxodo urbano de quienes deciden empezar una nueva vida en el campo, el trabajo de quienes velan por salvar vidas o la dura realidad de las personas que se ven obligadas a dormir en la calle.

Desde su regreso a Cuatro en marzo de 2024, ‘Callejeros’ se ha mantenido por encima del 6% de share en sus sucesivas tandas de emisión. La última de ellas, con 13 emisiones entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, obtuvo una media del 6,1% de cuota de pantalla y 546.000 espectadores, un punto más que su competidor en su franja de emisión. Además, creció en target comercial hasta el 6,8% de share y alcanzó un destacado 8,1% entre los espectadores de 25 a 44 años.

Comprar una casa: misión imposible

En su programa de estreno, ‘Callejeros’ viaja por España para retratar de cerca el drama social que afrontan miles de personas que buscan su primera vivienda en un mercado cada vez más inaccesible. Desde los jóvenes que no pueden emanciparse sin ayuda familiar a los barrios en los que los inversores compran a tocateja, el programa muestra cómo los precios se disparan mientras la oferta se reduce.

En contraste con ciudades como Madrid, donde el programa localiza un piso en venta de 11 metros cuadrados en Lavapiés por 125.000 euros, los pueblos del extrarradio de las grandes capitales e incluso de provincias colindantes ofrecen todavía alternativas con precios razonables en su mercado inmobiliario. Lo mismo ocurre en zonas deprimidas de las grandes capitales, como el barrio de Los Pajaritos de Sevilla, donde los vecinos luchan por evitar que los inversores se adueñen del barrio, señalan en Mediaset.

Con testimonios de compradores, vendedores, expertos y agentes inmobiliarios, datos contundentes y retratos de vida cotidiana, ‘Callejeros’ pone rostro a una generación que ve cómo el sueño de tener una casa propia es cada vez menos accesible.