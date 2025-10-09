Paco González, divulgador: "A las aimaras todavía no se le reconocen todos sus derechos"

El mago e investigador Paco González organiza, con el respaldo del Ayuntamiento, unas jornadas sobre la cultura aimara que comprenden, entre otras propuestas, sesiones de exploración y conocimiento de objetos de esta cultura y una conferencia el viernes, a las 20.30 horas, en el centro de interpretación de las Ciudades Medievales.

¿Cómo surgen estas primeras jornadas sobre la cultura aimara?

Tengo una visión antropológica y etnográfica del ilusionismo y mi especialidad es el estudio del pensamiento mágico y su relación con la evolución cultural de nuestra especie. Fruto de esta inquietud, durante los últimos 25 años, he viajado por todo el mundo para entrar en contacto con las últimas comunidades y pueblos ancestrales que todavía mantienen vigente el pensamiento mágico. Y la cultura aimara es una de las más representativas de América del Sur y Bolivia, uno de los países que más me ha apasionado por esas tradiciones y cosmovisión prehispánica que convive con los nuevos elementos que entraron a partir del siglo XVI con el catolicismo.

El investigador Paco González con elementos de la cultura andina. / Alba Prieto

¿Qué conservan en estado puro?

Una parte muy representativa de su religiosidad y ritualidad. Por ejemplo, todavía hoy, dentro de las comunidades aimaras en Bolivia, realizan rituales muy característicos, como una celebración de reciprocidad sobre unos altares textiles donde van depositando alimentos de diferentes pisos ecológicos. El altiplano boliviano es un entorno muy hostil y dependiendo de la altitud se pueden plantar un tipo de productos u otros. En determinadas épocas del año se juntan para compartir los alimentos y para hacer trueque, pero, antes de poder comenzar con ese intercambio, realizan ofrendas a la Pachamama, a la Madre Tierra. En uno de estos tapetes ceremoniales van poniendo cada uno de esos productos que se le entrega a la Madre Tierra. En esos taris también se realiza, por ejemplo, la lectura de la hoja de coca, que realizan los yatiris, que serían como los chamanes andinos. En función de la cara por la que caiga la hoja de coca, de la dirección a la que apunte, van determinando el mensaje que los achachilas van dándoles para su comunidad.

El zamorano en el yacimiento arqueológico de Piñami. / Cedida

El viernes ofrece una charla donde ahondará en la cultura aimara su historia, su cosmovisión pero también en la problemática de las mujeres bolivianas. ¿Qué papel juega la mujer dentro de la cultura aimara?

Dentro de la cosmovisión aimara, la deidad más importante es la Pachamama, que es la Madre Tierra y que es la que le da los alimentos para poder vivir. En la cosmovisión andina, los hombres desarrollan roles en el trabajo, por ejemplo, más vinculados a los dioses tutelares masculinos, mientras que las mujeres realizan otros roles en el trabajo más relacionados con las diosas tutelares femeninas. Además, son las mujeres las que realizan muchas actividades relacionadas con la religiosidad. Me ha llamado mucho la atención, durante estos años de investigación, que si bien es cierto que la sociedad boliviana es matriarcal son las mujeres también las que sufren los estragos de la violencia y de la pobreza con más intensidad.

Paco González con un vaso ceremorial prehispánico de la antigua cultura tiguanaco. / Cedida

¿A qué desafíos se enfrentan las aimaras?

Entre otros al reconocimiento de algunos de sus derechos. En Bolivia, la violencia de género, por ejemplo, es algo que está muy normalizado en las familias. Hace tres meses he estado, por segunda vez, en una casa de acogida en El Alto, donde rescatan a niñas, de 12 o 13 años, de las garras de mafias. Te cuentan historias escalofriantes como que son las propias madres las que han vendido o alquilado a sus hijas a proxenetas que, en muchas ocasiones, cuando por determinados motivos, les dejan de interesar y las abandonan en la calle, dejándolas en una situación de vulnerabilidad increíble. Es una realidad que he conocido desde dentro y que es terrible. Además, las propias mujeres tienen un doble trabajo, ya que se ocupan de la casa, pero también de la economía vendiendo, por ejemplo, comida en la calle, y cuando llegan a su casa, muchas veces, cuando entran en desacuerdo con sus maridos, por el tema que sea, ellos les pegan. Esto está muy normalizado y aunque hay algunas políticas que están intentando acabar con la lacra de la violencia de género, todavía sigue esta idea de que el hombre pega a su mujer porque forma parte de la normalidad familiar.

Tienen un profundo sentido de la comunidad y de valor a los ancianos como transmisores del saber

¿Qué aspectos de la cultura aimara cree que deberíamos de conocer?

A mí por un lado me hace reflexionar el profundo sentido de la comunidad. Los aimaras piensan que ellos son ricos y nosotros, la sociedad occidental, somos pobres porque ellos conservan el mayor valor de un ser humano y de una sociedad, que es la comunidad, la integración del individuo en el grupo. Dentro de las comunidades hay un apoyo total. Hacen trabajos para la comunidad que para ellos son muy importantes. Como ejemplo en La Paz estaba entrevistándome con un yatiri, con un chamán, y le propuse volver a vernos unos días después y me dijo que no podía porque tenía que irse al altiplano para arar unas tierras que pertenecen a su comunidad. También hay una serie de valores que son muy férreos. Mientras que en España existe una cierta estigmatización hacia los ancianos, en las comunidades aimaras el papel del anciano resulta fundamental, allí lo llaman amauta. Es el sabio, es el que ostenta el conocimiento y es uno de los encargados de conservar la tradición transmitiéndola. Mantienen una relación de equilibrio con la naturaleza y de mantenimiento de los ecosistemas, algo que nosotros hemos perdido. Además, allí hay tres cosas que no se perdonan y que siempre se castigan.

¿Cuáles son?

La mentira, la vaguería y el no tener consideración hacia la propia comunidad. Si hay un comportamiento de este tipo en alguno de los miembros, sobre todo, en gente joven, es muy normal ver a los hombres sacando el látigo y pegándoles. No estoy a favor del castigo físico, pero sí que pongo en valor esa moral o esa ética social que hace que muchos problemas no existan allí. En las ciudades grandes como La Paz y en El Alto, pero, sobre todo, en las comunidades pequeñas, cuando accedes lo primero que te vas a encontrar en diferentes puntos es una especie de muñeco de tamaño natural, bien colgado de una farola o bien colgado de un edificio, con un cartel que pone justicia comunitaria. Eso quiere decir que si tú allí le robas a una señora o si tú allí violas a una mujer o matas a alguien, seguramente la propia comunidad va a acabar con tu vida. Dependiendo de lo que hagas, será un castigo más o menos severo.