Órdenes de Génova: El PP de Zamora se queda sin gerente a cinco meses de la próxima cita electoral

Quedan apenas cinco meses para las elecciones autonómicas en Castilla y León y el PP de Zamora se ha quedado en fechas tan cercanas a una cita electoral sin gerente provincial del partido. El anterior responsable que llevaba las cuentas de la formación, José Manuel Miano, que ha sido un militante de toda la vida y exconcejal, ha perdido la confianza de la dirección de los populares y ha sido despedido, según han confirmado fuentes del PP de Zamora.

Miano asumió la gerencia provincial del PP de Zamora en septiembre de 2019, durante la etapa de Pablo Casado al frente del partido en España y con el actual senador José María Barrios ya como presidente provincial del PP, que sigue siéndolo. Tres meses después, José Manuel Miano fue nombrado también gerente del PP en León. Ha compatibilizado ambos cargos hasta su reciente despido de un puesto que está considerado de gestión interna, más que político, aunque para ello fuentes del partido han apelado a la pérdida de confianza por parte de la dirección nacional del PP.

De hecho, según han apuntado algunos integrantes de la cúpula provincial del partido, la decisión se ha tomado directamente desde la dirección nacional de Génova, que será además la que proceda al nombramiento de su sustituto.

El hecho de que sea el encargado de diversas gestiones de intendencia y de la tramitación de las cuentas y pagos de en gestión del día a día del partido, hace que la designación de su sustituto no se pueda demorar mucho en el tiempo. Algunas fuentes apuntan a que en una semana debería haber ya un nuevo gerente provincial del PP de Zamora.

Quien hasta ahora ocupaba ese cargo interno del PP de Zamora, acción a la gerencia provincial después de que el anterior responsable, el actual portavoz municipal del PP Jesús María Prada, solicitara la excedencia del cargo hasta el año 2027 para ejercer otras responsabilidades en la esfera pública, fruto de sus cargos políticos, en el anterior mandato como vicepresidente de la Diputación de Zamora y en el actual como portavoz municipal del PP y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Zamora.

El hecho de que mantenga la excedencia hasta el final del actual mandato municipal descarta su vuelta al puesto y las quinielas han empezado a circular en mentideros políticos sobre quién será el nuevo gerente del PP de Zamora.