Montse Juan Asensio, enfermera de la Unidad de Patología Mamaria: "La IA no tiene la humanidad que necesitan las pacientes"

Esta profesional ofrece la visión más humana de la rama sanitaria, dentro de las Jornadas del Cáncer de Mama que el 14 de octubre se celebran en el Campus Viriato, con el apoyo de Recoletas Salud, Caja Rural, Ayuntamiento, Diputación y AECC

¿Qué le anima a seguir aportando su experiencia en estas jornadas?

Participar en jornadas contra el cáncer de mama es muy importante para compartir información y mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama. En mi caso, lo hago por solidaridad con las pacientes, para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y para apoyar a las que luchan contra el cáncer y a sus familias. Pero, sobre todas las cosas, lo hago porque he tenido dos experiencias con familiares cercanos que han pasado por esta enfermedad, he estado del otro lado y sé lo que se siente, temor, soledad y, en definitiva, miedo de no saber a qué se enfrentaban. El tener a una persona con experiencia, con la que puedes contactar, es fundamental.

Estas jornadas se centran en la IA, ¿cómo cree que puede beneficiar a la sanidad?

La Inteligencia Artificial es una aliada contra el cáncer de mama, porque presenta varios aspectos que ayudan a salvar vidas. Estos beneficios pasan por una detección temprana y precisa, ya que analiza las imágenes de mamografías, detectando lesiones muy pequeñas que el ojo del radiólogo podría pasar por alto. Además, reduce los falsos positivos y negativos, así que evita biopsias innecesarias o que un cáncer pase desapercibido, respectivamente. Por otro lado, hace una evaluación del riesgo y prevención personalizada, ya que la IA analiza datos de la paciente, como la densidad mamaria, las microcalcificaciones, la presencia de una lesión y sus características o cambios sospechosos en el pezón. Teniendo en cuenta todos estos datos, se pueden proponer estrategias de cribado con exámenes más frecuentes o incluir otras técnicas como pueda ser la resonancia.

Ayuda directa de la IA a los sanitarios

¿También puede ayudar directamente a los sanitarios?

Por supuesto, optimizando su tarea y mejorando la eficacia. Con la IA se reducen las cargas de trabajo, debido a que esta se centra en lo normal o bajo riesgo, y el radiólogo se puede enfocar en los casos complejos, permitiendo una mayor agilidad, una menor demora en el diagnóstico y un inicio del tratamiento más temprano. En ese sentido, también ayuda en el ámbito del tratamiento, puesto que nos da nombre y apellidos del tumor, así como posibles metástasis, y nos ofrece una combinación de medicamentos efectivos, según el perfil tumoral y genético, reduciendo de esta forma los efectos secundarios innecesarios.

Es importante, a pesar de los avances en la IA, no olvidar la parte humana de la medicina.

Es fundamental. A pesar de los avances, la parte humana es esencial e irreemplazable. La IA es una herramienta, no un sustituto. Se encarga de tareas repetitivas o análisis de gran cantidad de datos, para liberar al sanitario para que pueda interaccionar con los pacientes directamente. La conexión humana entre sanitario y paciente es primordial, ya que la máquina no siente, no padece, no ofrece empatía ni comprende el miedo ni la ansiedad que genera la enfermedad, pero, sobre todas las cosas, no proporciona el consuelo necesario, es decir, la IA no tiene la humanidad que necesitan las pacientes. En definitiva, en el presente y en el futuro, tiene que haber una simbiosis entre la Inteligencia Artificial y la medicina, para mejorar la eficiencia y la precisión de la primera, y el juicio ético, compasión y humanidad del personal sanitario.

La importancia del contacto humano con los enfermos

¿Cuál es ese valor humano en el contacto con personas que están pasando por esa enfermedad?

El valor humano se centra en la humanización de la atención y en el apoyo integral de la paciente, ya que la enfermedad no solo afecta al cuerpo, sino también al bienestar emocional, psicológico y social de la misma. El impacto emocional y psicológico implica numerosos factores, desde la ansiedad, hasta el miedo o la rabia. Y, por supuesto, genera desafíos en la imagen corporal, autoestima y sexualidad. Para ella, el contacto humano con el sanitario, no solo le da un lugar seguro para expresar sus temores y miedos, sin ser juzgada, ayudándola a gestionar la crisis que supone la enfermedad, sino también reduce el aislamiento social y familiar, al fomentar el sanitario la integración en su entorno. A nivel personal, ese valor humano intento manifestarlo a través de acciones y actitudes como la empatía, la escucha activa, la comunicación respetuosa, fomentando su autonomía o un acompañamiento práctico. Con todo ello, intento aliviar su carga física y mental. Si lo consigo, son ellas las que lo tienen que decir.

Según su experiencia, ¿qué es lo que más agradecen los pacientes cuando llegan a la Unidad de Patología Mamaria?

Vienen con ansiedad y muy asustadas, es por ello que la experiencia de la paciente en la consulta se sustenta en tres pilares. Primero, la calidez, la empatía y el cuidado personalizado. En nuestra consulta quiero que se sientan como una persona, no como un número. Las llamamos por su nombre y solemos realizar gestos sencillos que confirmen que van a ser tratadas como personas, como, por ejemplo, una mano en el hombro, una palabra de Consuelo e incluso en muchas ocasiones, un abrazo, cuando nos lo piden. Además, es importante una comunicación efectiva. Es decir, como todo lo que conlleva esta patología es muy complejo y genera una confusión importante, solemos dar información detallada y precisa, dándole a cada una el tiempo que necesita. Resolvemos dudas, aunque para nosotras sean minucias, porque para ellas son un mundo. Todo ello hace que aliviemos la carga mental y el bloqueo que supone toda la burocracia hospitalaria. Por último, se da una combinación de técnica y conciencia humana. Para ellas, saber que el personal está cualificado es muy tranquilizador, y si a eso le añades la atención en el autocuidado y en las secuelas, hace que las pacientes se encuentren más tranquilas. Todo ello se resume en ver la enfermedad como un desafío que van a afrontar y que van a superar, tanto física como emocionalmente.

Una población cada vez mejor informada sobre el cáncer

¿Está la gente cada vez más informada sobre el cáncer en general, y el cáncer de mama en particular?

Sí, en general hay un mayor aumento de la concienciación e información sobre el cáncer y, en particular, el de mama, gracias a numerosas campañas de concienciación muy exitosas, que sensibilizan a la población. Tenemos el programa de detección precoz del cáncer de mama, que en el Sacyl incluye al grupo de mujeres entre los 45 y 74 años. En los centros de salud se les insta a la autoexploración para detectar tempranamente bultos o secreción, que son claves para la tasa de supervivencia. El cáncer ha dejado de ser tabú, ahora las mujeres toman un rol activo en su autocuidado y usan todas las herramientas disponibles a su alcance, para evitar factores de riesgo, y que el pronóstico sea más favorable. A pesar de la concienciación, aún existen retos en cuanto a la información que se da sobre este tipo de cáncer, como, por ejemplo, dar mensajes poco realistas, ignorando la dureza del tratamiento y el impacto emocional. Otras campañas se centran solo en la detección y no en los factores de riesgo o la necesidad de apoyo psicológico continuo. Por todo ello, podemos concluir que la gente está más informada que nunca sobre la detección precoz del cáncer de mama, así como que las tasas de supervivencia a cinco años están por encima del 90%, de forma global. Es fundamental garantizar una información completa, veraz y accesible para todas.

¿Cómo animaría a los zamoranos a acudir el 14 de octubre a las jornadas del Campus Viriato?

Estas jornadas son fundamentales para no solo dar información médica, sino porque dan el valor humano y apoyo que necesitan las personas con esta enfermedad. En la población en general hay que centrarse en la prevención y conocimiento de cómo elevar aún más la tasa de supervivencia. A quienes están enfrentándose a la enfermedad, habría que poner el énfasis en el apoyo directo, la conexión y la información práctica. Para ambos, contar experiencias con claridad y credibilidad hará que el mensaje sea más personal y efectivo.