El Merendero de Los Pelambres de Zamora ya tiene nuevo gestor… y viene del mundo 'influencer'

El proceso de licitación para la explotación y mantenimiento del Bar-Restaurante "Merendero de Los Pelambres" se abrió el pasado 19 de julio y ya se sabe quién se hará cargo. Se trata del 'influencer' zamorano Manuel Garrote, experto en gestión de redes sociales que ahora se ha lanzado a la gestión hostelera con dos nuevas aventuras en la provincia de Zamora.

En las últimas semanas, Garrote ha estado inmerso en la promoción de su proyecto de apartahotel "La Comarquita del Pan", que llevará la temática hobbit de 'El Señor de los Anillos' a Coreses. Para dar a conocer el apartahotel, realizó un trayecto andando de 600 kilómetros en 17 días desde Zamora a Navarra, al monte Urkulu, que separa España de Francia. Una aventura para emular el largo viaje de Frodo y Sam desde la Comarca hasta Mordor.

Y ahora se conoce su nuevo proyecto que tendrá lugar en Zamora capital. Manuel Garrote, según las bases redactadas por el Ayuntamiento de Zamora, se hará cargo del "Merendero de Los Pelambres" al menos durante 10 años, prorrogable otros diez más en períodos sucesivos de cinco años, hasta un máximo de veinte años incluidos las prórrogas y el período inicial.

Una aventura empresarial que no es solo una más para el 'influencer' zamorano. Según ha contado en el nuevo perfil de Instagram del merendero, "Cuando pensamos en poder gestionar el merendero de los pelambres, lo hacíamos con el pensamiento de que no nos haríamos cargo de un negocio, si no de un icono de nuestra ciudad".

"'Los Pelambres' es una ventana a todo lo que nos gusta de nuestra tierra: patrimonio, naturaleza y calidad de vida. En 'Los Pelambres de Garrote' os volveréis a reencontrar con todo lo que os gustaba, y también con nuevas propuestas", explica en la descripción de la publicación.

La fecha de inauguración se conocerá pronto, ya que en estos instantes el merendero está pendiente de la finalización de las obras de restauración. La identidad del establecimiento ha corrido a cargo del diseñador Pifa Montgomery.