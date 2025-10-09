¿Llegará a tiempo la Zona de Bajas Emisiones de Zamora? Una ordenanza exprés y calles afectadas para no perder 1,2 millones de euros

Con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Zamora antes de final de año, para lo que es necesario la aprobación exprés de una nueva ordenanza municipal, están en juego 1,2 millones de euros de fondos europeos recibidos por el Ayuntamiento de Zamora para adquirir las cámaras y la infraestructura necesaria para establecer esa zona en la que estará restringida la circulación de los vehículos más contaminantes. La ZBE debe estar en funcionamiento antes del 1 de enero de 2026 si no se quiere perder esa subvención y para ello aún queda por realizar una tramitación administrativa para la que el tiempo apremia.

Pese a ello, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha mostrado confiado este jueves en que no se perderán esas ayudas y la ZBE llegará a tiempo."Vamos a llegar, se trata de hacer una ordenanza antes del 31 de diciembre que regule esa Zona de Bajas Emisiones, que son unas calles de Zamora, y punto", ha declarado Guarido a preguntas de los periodistas, para sostener sobre la posible pérdida de esos fondos europeos que no la va a haber, "en absoluto".

El alcalde ha explicado que tienen contratada una empresa que está respondiendo a las alegaciones al documento previo de planificación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad y que está redactando ese proyecto de ordenanza. Para cumplir plazos, el primer borrador de la ZBE se deberá llevar este mismo mes a comisión informativa y al pleno para llevar a cabo la aprobación inicial a finales de octubre y posteriormente, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, estar en información pública durante un mes para que la ciudadanía pueda conocerla y formular alegaciones si lo considerara oportuno. Tras la contestación de esas alegaciones, el documento definitivo debería volver ir a pleno y publicarse en de nuevo en el BOP la aprobación definitiva de la ordenanza antes de su entrada en vigor.

Sobre las calles que se verían afectadas por esa Zona de Bajas Emisiones, Guarido ha indicado que en esta primera fase se aplicará únicamente en las calles proyectadas inicialmente, en el entorno de Magistral Romero, la calle la Brasa y Traviesa.