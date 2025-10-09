Municipal
Todo listo para iniciar las obras que permitirán el disfrute público de la finca de La Josa en Zamora
Los trabajos son fruto del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la asociación de vecinos de San José Obrero
A. F.
La intervención y el acondicionamiento de la finca de La Josa para que sea de uso y disfrute público, fruto del convenio entre el Ayuntamiento y la asociación de vecinos del barrio, comenzará de forma inminente.
Una vez adjudicadas las obras a la empresa Imagina en Verde Diseño Urbano (Imave) por importe de 82.586 euros, IVA incluido, en los próximos días se firmará el acta de re planteo parapoder comenzar unos trabajos de acondicionamiento que se prolongarán durante dos meses.
Será una nueva actuación que se suma en San José Obrero a la que está a punto de concluir del nuevo aparcamiento de entre 100 y 130 plazas junto al colegio Riomanzanas, de la que solo queda poner la señalización.
Además, la próxima semana concluye el plazo de licitación y se abrirán las plicas de los nuevos parques de la Alberca, Siglo XXI y calle de la Encomienda, según informó el concejal Pablo Novo.
