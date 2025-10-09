La Junta refuerza su apoyo a Ovigén con una nueva subvención que servirá de ayuda en la organización de la próxima edición de Ovinnova

La Junta de Castilla y León ha incluido este jueves en la orden del día de su último Consejo de Gobierno una nueva ayuda para la organización Ovigén, con sede en la localidad de Toro. Tal y como han difundido desde la administración autonómica, esta entidad sin ánimo de lucro contará con una nueva subvención directa de 100.000 euros como recompensa a su trabajo para la selección y mejora genética de las razas de ovino y caprino en toda la Comunidad. Además, esta ayuda directa servirá también para impulsar una nueva edición de Ovinnova, una de las ferias de referencia del sector ovino que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de octubre en Zamora.

Las subvenciones al sector ganadero especializado en la mejora genética acumulan durante las dos últimas décadas casi 1 millón de euros, lo que demuestra del apoyo constante de la Junta de Castilla y León a las labores realizadas por Ovigén. Unos trabajos en el que se aúna a cinco colectivos nacionales que cuentan con presencia en el sector autonómico del ovino: ANCHE (Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra), ANCRO (Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Ojalada), ASSAF.E (Asociación Nacional de Ovino de Raza Assaf), ANCA (Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana) y AESLA (Asociación Nacional de Criadores de Ovino de Raza Lacaune).

Ovinnova 2025

Zamora se convertirá en el epicentro nacional del ovino del 22 al 24 de octubre gracias a la celebración de la feria Ovinnova. Una edición que supone el regreso del evento bianual, después de que el año pasado se optase por aplazar el salón profesional para que no coincidiese con Fromago. "El ovino es un sector estratégico que tiene un peso muy importante en la economía provincial", destacó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en la presentación de la cita en la que estuvo acompañado por el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz. Zamora cuenta con más de 1.000 explotaciones de ovino que tienen más de 500.000 cabezas de ganado, siendo la provincia líder en producción de leche (80 millones de litros) y carne (7.000 toneladas).