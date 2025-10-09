¿A dónde irá el dinero europeo con el que no se ha podido renaturalizar la muralla de Zamora? A un barrio le toca "el gordo" medioambiental

El encuentro de ciudades con proyectos de renaturalización celebrado en Zamora ha servido para hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo en Zamora. El alcalde, Francisco Guarido, ha detallado la veintena de proyectos acometidos y ha explicado que la renaturalización de la muralla se hará, aunque sea con fondos propios, tras impedir los plazos hacerla con fondos europeos del Renaturaliza.

Al respecto, ha explicado que las dificultades que ha tenido ese proyecto se deben a que "choca, entre comillas, con el patrimonio que hemos encontrado a la hora del derribo de los edificios", con atarjeas y canalizaciones de agua antiguas. "Es un tema que tiene que ver con el servicio de Patrimonio", ha indicado para explicar que en ocasiones resulta "difícil" combinar un proyecto para renaturalizar una zona con conservar el patrimonio y eso ha sido lo que ha demorado en el tiempo esa actuación, pese a que tanto la renaturalización como la preservación del patrimonio son ambos "objetivos" del Ayuntamiento de Zamora y también del servicio de Patrimonio.

Francisco Guarido, en el centro, junto a otras autoridades y responsables del proyecto Renaturaliza, al inicio del Encuentro de Ciudades en Renaturalización.. / J. N.

Pese a todo, al incluirse tres fases en la renaturalización de la muralla, el Consistorio no descarta acometer una este año con los fondos europeos canalizados a través de la Fundación Biodiversidad y el resto el año que viene con fondos propios.

Parte del dinero europeo previsto para esa actuación se ha derivado para acometer una nueva infraestructura verde en Vista Alegre, en un espacio de diez mil metros cuadrados situados detrás del centro comercial de esa barriada. Guarido ha explicado que esa parcela de una hectárea "intentó ser una zona ajardinada que nunca lo fue y ahora va a ser una zona renaturalizada con este proyecto".

Intervención en Valorio

El alcalde también se ha referido a la actuación en Valorio, donde se efectuaron trabajos de gestión forestal en 50 hectáreas, inicialmente con polémica por las talas y los caminos, pero "al final se ha demostrado que lo que se hace en Valorio es una gestión forestal buena y que se necesitaba desde hace decenas de años". Ha agregado que los incendios del pasado verano de la provincia demostraron que lo idóneo de esa intervención, ya que se abrieron caminos para que puedan entrar camiones de bomberos y maquinaria y se cortaron algunos árboles de más de cincuenta y sesenta años de antigüedad que estaban en mal estado.