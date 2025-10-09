En forma en los gimnasios municipales de Zamora con una inversión de 72.500 euros

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación la adquisición de equipamiento, material y accesorios para los gimnasios municipales de la Ciudad Deportiva y el centro de piragüismo Emilio Merchán.

En total se van a adquirir sesenta paquetes de distintos elementos, uno de ellos que incluye cuatro bicicletas de spining y otros de la misma cantidad de Echo Bike y Bike ERG.

También se comprarán barras olímpicas de distintos pesajes, discos, juegos de mancuernas, colchonetas, balones medicinales o 200 metros cuadrados de suelo de caucho, entre otros elementos que permitirán una renovación integral del equipamiento de esos dos gimnasios municipales.

El precio de licitación asciende a cerca de 72.552 euros, IVA incluido, y el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 22 de octubre.