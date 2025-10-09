Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Instalaciones de uso público

En forma en los gimnasios municipales de Zamora con una inversión de 72.500 euros

El Ayuntamiento adquirirá barras, colchonetas, macuernas o bicis de spining, entre otros aparatos

Un gimnasio.

Un gimnasio.

A. F.

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación la adquisición de equipamiento, material y accesorios para los gimnasios municipales de la Ciudad Deportiva y el centro de piragüismo Emilio Merchán.

En total se van a adquirir sesenta paquetes de distintos elementos, uno de ellos que incluye cuatro bicicletas de spining y otros de la misma cantidad de Echo Bike y Bike ERG.

También se comprarán barras olímpicas de distintos pesajes, discos, juegos de mancuernas, colchonetas, balones medicinales o 200 metros cuadrados de suelo de caucho, entre otros elementos que permitirán una renovación integral del equipamiento de esos dos gimnasios municipales.

Noticias relacionadas y más

El precio de licitación asciende a cerca de 72.552 euros, IVA incluido, y el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 22 de octubre.

