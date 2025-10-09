El diseño zamorano que compite de tú a tú con las grandes agencias del mundo

Cuatro nominaciones y dos galardones. Esa es la estadística de Javi Garduño —la mitad de las posibilidades— en la competición internacional Pentawards de este año, que premia los originales etiquetados entre las mejores agencias de diseño internacionales y donde el estudio Javier Garduño se codea sin complejos desde La Hiniesta con compañeros de Australia, Estados Unidos, Alemania o Japón.

Javi Garduño recoge el oro por el aceite Sotavento. / Cedida

Ya es habitual que el estudio zamorano esté en las quinielas de cada edición, pero aun así el diseñador siempre es prudente con las expectativas. En esta ocasión, ha conseguido un oro en la categoría Alimento Ediciones Limitadas con el aceite Sotavento, de Arribes del Duero, y una plata en la de Bebida Marcas Blancas, con el vino Conecta 4, que, aunque es de Vitoria, la materia prima procede de uva de Toro.

Premiado con productos zamoranos

Vuelve, de esta manera, a ganar por partida doble, ya que se siente siempre especialmente orgulloso de acudir a este tipo de premios internacionales con productos zamoranos. Además, le da todavía más valor a este reconocimiento, puesto que se lo dedica a su madre, que se está recuperando de un problema de salud complicado. "Esto le dará el chute de energía que necesita", confía.

Aceite Sotavento, de Arribes del Duero. / Cedida

Del aceite destaca la exclusividad del producto, "un auténtico objeto de deseo que ahora, con este premio, cobrará todavía más relevancia", asegura. Con el etiquetado del vino se divirtió especialmente, desarrollando la idea del mítico juego del tres en raya.

Vino Conecta 4, con uva de Toro. / Cedida

"Se puede tener la partida en la propia botella, son etiquetas removibles", explica. Una circunstancia que seguramente decantó al jurado para otorgarle la plata. El resultado surgió por la petición del propio cliente. "Querían un producto con el que se pudiera interactuar, que llamara la atención y que amenizara las sobremesas", recuerda. "El objetivo era que se hablara de su producto", añade.

El concepto de diseño evoluciona

Y es que el concepto del diseño está cambiando en los últimos años, como él mismo observa. "Ahora más que solo etiquetas, creamos un concepto. Asesoramos cómo poder sacar un producto a la venta, dependiendo del mercado y el producto, amoldándonos a las preferencias del cliente", detalla, asegurando que se han convertido en una asesoría de diseño. "No somos solo diseñadores, sino que ayudamos a vender el producto y venderlo más caro", resume.

Garduño dedica sus dos últimos premios Pentawards a su madre

Una nueva realidad que no deja de apoyarse en lo que siempre ha sido el diseño. "El 87% de las primeras compras que se hacen son por la vista, por esa primera impresión que te hacen elegir un producto y no otro", explica.

Viaje a Ámsterdam

Echó de menos a su compañero Israel García en esta edición, que se celebró en Ámsterdam, pero fue muy bien acompañado por su pareja y el matrimonio que puso su confianza en su trabajo para crear la imagen del premiado vino Conecta 4.

Con la maleta más pesada regresó de Ámsterdam esta semana, pero también con la agenda repleta de nuevos contactos y ya inmerso en proyectos de carácter internacional.