Premios internacionales
El diseño zamorano que compite de tú a tú con las grandes agencias del mundo
El estudio Javier Garduño vuelve a triunfar en los Premios Pentawards —conocidos como los Oscar del diseño— con dos galardones internacionales por el etiquetado de un aceite y un vino
Cuatro nominaciones y dos galardones. Esa es la estadística de Javi Garduño —la mitad de las posibilidades— en la competición internacional Pentawards de este año, que premia los originales etiquetados entre las mejores agencias de diseño internacionales y donde el estudio Javier Garduño se codea sin complejos desde La Hiniesta con compañeros de Australia, Estados Unidos, Alemania o Japón.
Ya es habitual que el estudio zamorano esté en las quinielas de cada edición, pero aun así el diseñador siempre es prudente con las expectativas. En esta ocasión, ha conseguido un oro en la categoría Alimento Ediciones Limitadas con el aceite Sotavento, de Arribes del Duero, y una plata en la de Bebida Marcas Blancas, con el vino Conecta 4, que, aunque es de Vitoria, la materia prima procede de uva de Toro.
Premiado con productos zamoranos
Vuelve, de esta manera, a ganar por partida doble, ya que se siente siempre especialmente orgulloso de acudir a este tipo de premios internacionales con productos zamoranos. Además, le da todavía más valor a este reconocimiento, puesto que se lo dedica a su madre, que se está recuperando de un problema de salud complicado. "Esto le dará el chute de energía que necesita", confía.
Del aceite destaca la exclusividad del producto, "un auténtico objeto de deseo que ahora, con este premio, cobrará todavía más relevancia", asegura. Con el etiquetado del vino se divirtió especialmente, desarrollando la idea del mítico juego del tres en raya.
"Se puede tener la partida en la propia botella, son etiquetas removibles", explica. Una circunstancia que seguramente decantó al jurado para otorgarle la plata. El resultado surgió por la petición del propio cliente. "Querían un producto con el que se pudiera interactuar, que llamara la atención y que amenizara las sobremesas", recuerda. "El objetivo era que se hablara de su producto", añade.
El concepto de diseño evoluciona
Y es que el concepto del diseño está cambiando en los últimos años, como él mismo observa. "Ahora más que solo etiquetas, creamos un concepto. Asesoramos cómo poder sacar un producto a la venta, dependiendo del mercado y el producto, amoldándonos a las preferencias del cliente", detalla, asegurando que se han convertido en una asesoría de diseño. "No somos solo diseñadores, sino que ayudamos a vender el producto y venderlo más caro", resume.
Garduño dedica sus dos últimos premios Pentawards a su madre
Una nueva realidad que no deja de apoyarse en lo que siempre ha sido el diseño. "El 87% de las primeras compras que se hacen son por la vista, por esa primera impresión que te hacen elegir un producto y no otro", explica.
Viaje a Ámsterdam
Echó de menos a su compañero Israel García en esta edición, que se celebró en Ámsterdam, pero fue muy bien acompañado por su pareja y el matrimonio que puso su confianza en su trabajo para crear la imagen del premiado vino Conecta 4.
Con la maleta más pesada regresó de Ámsterdam esta semana, pero también con la agenda repleta de nuevos contactos y ya inmerso en proyectos de carácter internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- 100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora
- Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
- El 'enganchón' entre los Amigos de Baltasar Lobo y el alcalde de Zamora en el último turno de palabra del pleno: del museo 'de tercera' al juego del Monopoly