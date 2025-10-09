El destino de los dos nuevos camiones del Servicio Provincial de Bomberos de Zamora

658.240 euros esa es la cantidad que han costado los dos nuevos vehículos que se incorporan al Servicio Provincial de Bomberos de Zamora, con el objetivo de reforzar los medios materiales disponibles para la atención de emergencias en el medio rural de la provincia. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha sido el encargado de recibirlos este mañana en el recinto ferial de Ifeza.

En concreto, se trata de dos camiones de primera intervención destinados a los Parques de Bomberos de Benavente y Zona Norte de Rionegro del Puente, que sustituyen a vehículos con 25 y 19 años de antigüedad, respectivamente. Ambos serán reparados y permanecerán como unidades de refuerzo, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas o actuaciones de gran envergadura.

Los camiones, con motor diésel de 290 CV, tienen 15.000 kg de peso, 7,1 metros de longitud y cabina para conductor y dos acompañantes. Además, la carrocería de aluminio anodizado incorpora una cisterna de 3.500 litros, seis cofres laterales y un cofre posterior con bomba contra incendios centrífuga operable en alta y baja presión, controlada desde un panel externo. Los cofres laterales contienen equipos completos de incendios, extracción de agua, corte y rescate de vehículos, incluyendo camilla, tableros espinales, puntales de estabilización y herramientas hidráulicas. También, en el techo se dispone un soporte para escalera de corredera de 8 metros y escalera de asalto con descensor.

Zamora. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, recibe dos nuevos vehículos para el Servicio Provincial de Bomberos. / Alba Prieto / LZA

Estos vehículos forman parte del programa de modernización del Servicio Provincial de Bomberos, cuyo objetivo es que los profesionales dispongan del mejor material para prestar un servicio de calidad y garantizar la seguridad de los habitantes de los pueblos.

Antes de su puesta en servicio, los bomberos realizarán unas jornadas de formación la próxima semana para familiarizarse con las nuevas unidades y su equipamiento. Tras esta fase, los vehículos quedarán plenamente operativos y disponibles para intervenir en cualquier emergencia dentro de sus respectivas zonas de actuación.

Programa de modernización del servicio provincial de bomberos

E presidente de la institución, Javier Faúndez, ha anunciado la entrega próxima de dos vehículos de rescate en altura, para los parques de Rionegro del Puente y Zona Centro, cuyos equipos actuales se trasladarán a Bermillo de Sayago y San Vitero, con un coste de 520.000 euros. Además, está en licitación la adquisición de camiones para el futuro Parque Comarcal de Toro y una nodriza para incendios industriales, por 1.270.000 euros, cuyo plazo finaliza el 20 de octubre.

El presidente resaltó que, en apenas dos años, la Diputación ha invertido más de 2,5 millones de euros en la modernización de vehículos del Servicio (sin contar material), a lo que se suma la inversión de 800.000 euros en el Parque comarcal de Bomberos de Toro. En el presupuesto 2026 se consignará la inversión de 1,1 millones de euros para la construcción de actuación del Parque de Alta Sanabria en Requejo de Sanabria y la dotación de vehículos compuesta por un camión forestal, un camión de primera intervención, un vehículo de mando y un vehículo de rescate en altura.

Con esta adquisición y la planificación de futuras entregas, la Diputación de Zamora continúa avanzando en la renovación de su parque móvil y en la mejora de las condiciones de trabajo de los bomberos provinciales, reforzando su compromiso con la protección civil y la seguridad en el medio rural zamorano.