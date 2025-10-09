Descubre cómo convertir tus sobresalientes en dinero
Caja Rural de Zamora lanza una campaña para premiar a los alumnos excelentes
Beca Sobresaliente es la campaña que este curso 2025-2026 pondrá en marcha Caja Rural de Zamora con el objetivo de premiar a los estudiantes que obtengan las mejores notas. “Se trata de una campaña que es un anhelo de la entidad desde hace años”, ha reconocido el director de comunidad, Narciso Prieto, en la presentación.
“Nuestra intención es premiar el esfuerzo, a los mejores, la excelencia y los valores fundamentales que en esta sociedad del siglo XXI son imprescindibles”, ha apuntado Prieto, quien ha detallado que esta primera edición será una especie de prueba piloto, adelantando que se convierte así “en el inicio de algo mucho más ambicioso”.
La Beca Sobresaliente se pondrá en marcha este curso en Zamora, León y Valladolid, provincias donde la entidad financiera tiene un gran peso específico.
“Estos zamoranos que ahora premiaremos por sus expedientes académicos, serán en un futuro los líderes y emprendedores de nuestra sociedad. Y, si se quedan en Zamora, mucho mejor”, ha deseado el director de comunicación de Caja Rural.
Los detalles de la campaña
El director del Área de Negocio, David Rayo Vega, ha sido el encargado de dar los detalles de esta campaña dedicada a los jóvenes estudiantes. De momento, se podrán beneficiar de ella los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que tengan una Cuenta Joven In en Caja Rural y sean clientes antes del 31 de diciembre de este año.
La entidad se compromete a ingresar en sus cartillas cien euros por cada sobresaliente que obtengan, con un máximo de 300 euros. Pero eso no es todo, puesto que los mejores expedientes a final de curso de Zamora, Valladolid y León tendrán de premio un viaje cultural a Roma de tres días, al que podrán ir acompañados por un adulto.
A este viaje también podrán aspirar tres jóvenes más, puesto que Caja Rural realizará un sorteo entre el resto de participantes en esta campaña.
Requisitos para los participantes
Pueden participar en esta campaña alumnos de hasta 30 años, sin suspensos en el actual curso 2025-2026 y que esté estudiando en cualquier centro público, concertado o privado de Zamora, León o Valladolid, además de ser clientes de Caja Rural.
Las solicitudes para estas becas se harán del 30 de junio al 30 de julio de 2026 y el ingreso se realizará en la Cuenta Joven In del solicitante. Cualquier consulta sobre la campaña se podrá hacer dirigiéndose a comunicacion@somoscajarural.com o en cualquier oficina de Caja Rural.
