‘Cinco minutos más’, la película escrita por Berto Romero, ya ha comenzado a rodarse

'Cinco minutos más' narra la historia de un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana de turismo rural en una casa aislada en el campo. Allí se reúnen con un encargado de la agencia que les enseña la casa y les entrega las llaves. Pero antes de que los deje solos, sucede una cosa extraordinaria: el mundo entero entra en un bucle temporal. Los últimos cinco minutos se repiten una y otra vez como si saltara la aguja de un tocadiscos.

'Cinco minutos más', película original Movistar Plus+, producida por El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO) e Ikiru Films, y escrita y protagonizada por Berto Romero, ha comenzado su rodaje bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera en distintas localizaciones de la provincia de Girona. Los productores de 'Cinco minutos más' son Edmon Roch, Laura Fernández Espeso, Berto Romero y Javier Méndez, además de Guillermo Farré y Fran Araújo por parte de Movistar Plus+. Clara Valle es productora ejecutiva.

Reconocido como uno de los directores más versátiles de su generación, Javier Ruiz Caldera ha construido una filmografía que combina ritmo narrativo, humor inteligente y una sensibilidad visual que conecta muy bien con el público, señalan en Movistar Plus+.

Ruiz Caldera se reencuentra con Berto Romero

'Cinco minutos más' supone un nuevo encuentro de Ruiz Caldera con Berto Romero, uno de sus colaboradores habituales, a quien ha dirigido en las series ‘El otro lado’ y ‘Mira lo que has hecho’, y en películas como ‘Spanish Movie’, ‘Superlópez’, ‘Anacleto: agente secreto’, ‘Tres bodas de más’ y ‘Wolfgang’, esta última estrenada la pasada temporada con gran éxito de taquilla. Entre sus trabajos más destacados para cine figuran también ‘Un hombre de acción’, ‘Promoción fantasma’ y ‘Malnazidos’, incursión en el thriller histórico donde volvió a demostrar su dominio de los géneros y su personal mirada cinematográfica, comentan en Movistar Plus+.

Los actores Javier Cámara (ganador de dos premios Goya por las películas ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ y ‘Truman’ y dos premios Feroz y un Ondas por la trilogía de series ‘Vota Juan’, ‘Vamos Juan’ y ‘Venga Juan’) y Belén Cuesta (ganadora de un premio Goya por ‘La trinchera infinita’) son también protagonistas junto al propio Berto Romero, en su primera incursión como creador de un largometraje tras haber creado y protagonizado las series ‘Mira lo que has hecho’ (premio Ondas a mejor serie de comedia) y ‘El otro lado’, ambas originales Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO) y dirigidas por Ruiz Caldera.

Completan el reparto Carlos Bernardino (‘Mano de hierro’), Marc Soler (‘UPA Next’), Clàudia Melo (‘En los márgenes’), Puchi Lagarde (‘Galgos’), Tian Tosas (‘La última noche en Tremor’) y Nia Tosas (‘El mal invisible’).