Cayetana Álvarez de Toledo inaugura esta tarde el curso en el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

"Esperanza en España" es el título de la conferencia con la que la diputada nacional Cayetana Álvarez de Toledo acude a Zamora, para participar en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Un inicio de curso para el foro del periódico que augura una programación con excelentes invitados, comenzando por el análisis que Álvarez de Toledo hará sobre la actualidad política española.

Historiadora, periodista, diputada por Madrid, portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados y portavoz de la Comisión Constitucional, es también portavoz de Libres e Iguales, asociación cívica para la defensa de la democracia y los valores constitucionales. Una apretada agenda de trabajo en la que ha podido encajar esta visita a Zamora para ser la protagonista de la vuelta a la agenda cultura de la ciudad del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Formación educativa

Aunque nació en Madrid en 1974, ha vivido en diferentes países. Primero en Londres, hasta los siete años, hasta que su familia se trasladó a Buenos Aires, donde pasó el resto de su infancia y juventud antes de regresar a Reino Unido para completar su formación superior en la Universidad de Oxford, donde estudió la carrera de Historia, doctorándose en Historia Española del siglo XVII a mediados del año 2000.

Cayetana Álvarez de Toledo / Cedida

A su regreso a España, comenzó su trayectoria profesional como periodista, ejerciendo como editorilista, columnista y jefa de sección de opinión del diario El Mundo, una carrera que se vio premiada con el Micrófono de Plata, otorgado por la Asociación Profesional Española de Información de Prensa, Radio y Televisión.

Carrera política

En 2006 se incorporó al Partido Popular como directora de gabinete y dos años después se presentó a las elecciones generales por Madrid, obteniendo su escaño y ejerciendo de diputada por Madrid en dos legislaturas.

Álvarez de Toledo se tomó un descanso de la política —de 2015 a 2019— donde aprovechó para regresar al mundo del periodismo. Todo este bagaje le da las tablas necesarias para entender y analizar la política del país.

Cambio de horario

De manera excepcional, el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA se adelantará media hora sobre el horario previsto, así que la cita para escuchar a Álvarez de Toledo será a las 19.30 horas, en el teatro del Seminario San Atilano, sede eventual del foro del periódico, a la espera de que finalicen las obras en el paraninfo del Colegio Universitario.

Lo que no cambia es la entrada al evento, libre y gratuita —sin necesidad de tener invitación— hasta completar el aforo.