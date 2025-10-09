Cayetana Álvarez de Toledo: "Hay esperanza para la democracia"

En medio de una actualidad política en la que cada día salta un nuevo escándalo, la figura de Cayetana Álvarez de Toledo se erige como una diputada que prefiere el diálogo a la confrontación, aunque simplemente sea para volver a dar el valor que la política merece entre los ciudadanos. Con este espíritu acudió al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para inaugurar el nuevo curso en un teatro del Seminario con el patio de butacas lleno, lo que demuestra la expectación que genera.

Cayetana Álvarez de Toledo, en el foro del periódico. / Alba Prieto

El objetivo de su intervención fue dar un mensaje de esperanza. "Esperanza en la razón, en la política, incluso, pero también en España, la España democrática y constitucional que está a punto de cumplir cincuenta años", apuntó la política del Partido Popular.

Un optimismo racional y combativo

Apostó por un optimismo que calificó de "racional y combativo", huyendo así de la ingenuidad de algunos. "Tiene que estar basado en hechos, en lo que es nuestro país y en lo que puede llegar a ser", aspiró. Y a ello, según Álvarez de Toledo solo se puede llegar a través de un análisis realista "y, por lo tanto, bastante duro de la situación", reconoció, subrayando que hay que huir de esa crítica y pesimismo que muchos practican desde el sofá. "El pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada y, sobre todo, el principal aliado de los populismos", advirtió, puesto que provoca que la gente crea que no existe alternativa "y eso les viene muy bien a las fuerzas destructivas de la democracia", denunció.

Hay esperanza para la democracia

En este sentido, reconoció que la democracia no solo está en peligro en España, sino en toda Europa. "Estamos viviendo un momento de crisis liberal occidental profunda y tenemos desafíos brutales, comenzando por la propia defensa y seguridad", apuntó.

Abordar la situación de manera realista y clara

Problemas estructurales "que hay que abordar de manera realista y clara, sin contemplaciones y sin complejos", describió. Estos pasan por la integración de la inmigración, el Estado del Bienestar y sus límites o el futuro de los jóvenes. "A todos estos problemas comunes a Europa hay que añadir los particulares del país, como son una amenaza a nuestro sistema de convivencia, con un gobierno sin proyecto, que ni siquiera ha podido aprobar los presupuestos", recordó.

Por todo ello, abogó por conseguir una visión de conjunto, "analizar lo que está pasando y ver cómo se puede revertir el proceso", finalizó.