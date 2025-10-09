Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trabajo

El Black Friday y el Ciber Monday generarán 210 empleos en Zamora

Empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas serán los más demandados por las empresas logísticas

Varias personas miran un escaparate anunciando las ofertas.

Varias personas miran un escaparate anunciando las ofertas. / E. P. (ARCHIVO)

L. G. M.

La campaña de compras por el Black Friday y el Ciber Monday supondrá una subida de la contratación en Zamora que se traduce en 210 nuevos empleos debido al repunte del consumo en estas fechas motivado por las ofertas y promociones. Un volumen que supone un aumento del 7,7% respecto a las firmas en el sector del comercio, la logística y el transporte que se realizaron el pasado año, según las estimaciones ofrecidas por la empresa de talento Randstad. Incremento algo superior a la media de Castilla y León, donde en su conjunto se espera que se realicen 3.695 contrataciones, lo que significa un 7,4% más que la campaña de 2024.

Por provincias, Valladolid concentrará el mayor número de contrataciones con 960 firmas (-4% respecto al año anterior), seguida de León con 750 (+23), Burgos con 525 (+11,7), Salamanca con 475 (+9,2), Segovia con 250 (+8,7), Palencia con 260 (+4), Zamora con 210 (+7,7), Ávila con 155 (+19,2) y Soria con 110 (-8,7).

"El Black Friday se ha consolidado como un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. El notable crecimiento previsto en Castilla y León demuestra la importancia de esta campaña para dinamizar el mercado laboral regional, a pesar de factores como el menor poder adquisitivo de los hogares o los efectos de la reforma laboral, que han reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes", señala el director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte en Randstad, Jesús Fernández Lima.

Los más buscados

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.

El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas.

Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas como consecuencia del incremento del comercio electrónico.

