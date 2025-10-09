Aumentan los beneficiarios de las ayudas a microempresas zamoranas

La Diputación de Zamora ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones dirigidas a microempresas de la provincia correspondiente al ejercicio 2025, con una dotación total de 750.000 euros, destinada a impulsar la actividad económica, el mantenimiento del empleo y la inversión empresarial en el medio rural.

La convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno el 12 de marzo y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de marzo (BDNS 820209), ha recibido 211 solicitudes, de las cuales 192 han resultado beneficiarias, 17 han sido desestimadas por incumplimiento de las bases y 2 no fueron admitidas a trámite por haberse presentado fuera de plazo.

Las ayudas concedidas cubren hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un importe máximo de 15.000 euros por beneficiario, y han sido distribuidas en función de los criterios establecidos en las bases reguladoras: actividad económica, localización en municipios de menor población, creación o mantenimiento de empleo y carácter innovador o sostenible de la inversión.

Entre las inversiones subvencionadas se incluyen proyectos de modernización de instalaciones, adquisición de maquinaria, digitalización, eficiencia energética, mejora de servicios y diversificación de actividades en sectores como el comercio, la hostelería, la industria agroalimentaria, los servicios personales o la artesanía.

El plazo para justificar las inversiones subvencionadas finaliza el 28 de noviembre de 2025, no admitiéndose pagos en efectivo y debiendo justificarse la totalidad del presupuesto aprobado.

56 beneficiarios más

En comparación con la convocatoria de 2024, desde el Área de Desarrollo Económico de la Institución Provincial se concedieron 136 ayudas por una cuantía total de 530.000 euros, lo que supone en 2025 un incremento de 220.000 euros en la dotación económica y un aumento del 41% en el número de beneficiarios en el presente año.

Este crecimiento refleja la creciente participación del tejido empresarial zamorano y la consolidación de esta línea de apoyo como un instrumento eficaz para la dinamización económica y la fijación de población en el medio rural.

Con esta convocatoria, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con las microempresas y emprendedores locales, apoyando el desarrollo de un tejido productivo sólido que contribuya a la generación de empleo, la innovación y la sostenibilidad económica de los municipios de la provincia.

«Estas ayudas son una herramienta esencial para fortalecer el tejido empresarial de los pequeños municipios, apoyar la actividad de los autónomos y promover inversiones que contribuyen a mantener vivo el medio rural zamorano. La Diputación seguirá apostando por políticas útiles, cercanas y eficaces que generen oportunidades reales en toda la provincia», ha declarado el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez.