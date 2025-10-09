"Ahora tengo ganas de ir a Zamora para vivirla más que probarla": la provincia conquista paladares madrileños

Menú para hoy: bollitos preñados, ternera de Aliste con pimientos de Fresno-Benavente y vinos de la Denominación de Origen Arribes del Duero. Estos son los suculentos productos que podrán degustar este jueves los clientes que se acerquen hasta el puesto número 92 del exclusivo Mercado de la Paz de Madrid. El verde y el rojo se ha apoderado de este atractivo rincón del emblemático espacio comercial, situado en el distrito de Salamanca, donde bajo el nombre de "Zamora es calidad" se muestran durante toda esta semana productos de las cinco denominaciones de origen de la provincia, de las seis indicaciones geográficas protegidas, de las seis marcas de garantía de Alimentos de Zamora y de los pequeños productores zamoranos enmarcados en la asociación Pinza y amparados bajo la marca Exquisiteza. Suculento catálogo que ha llegado pisando fuerte hasta el histórico mercado para dar visibilidad a la provincia gracias a la acción impulsada por la Diputación de Zamora con la que no solo quiere deleitar los paladares sino que busca captar nuevos visitantes.

"Tengo la suerte de conocer Zamora, aunque no todo lo que me gustaría, pero sí que he estado y conozco sus quesos y sus vino", comenta la concejala del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, Cayetana Hernández. Quesos y vinos que ya habían captado el interés de la edil que tras la degustación de más productos de la tierra, tiene complicado quedarse con solo uno solo. "Soy muy de cuchara y me han gustado los garbanzos y las lentejas, pero también los bollos preñados", declara.

Alimentos que también han conquistado a habituales del Mercado de la Paz como Jennifer Sánchez. "He probado la carne y está buenísima, se deshace en la boca, está excelente, y el chorizo también está muy rico y los vinos", comenta mientras mira en el stand un vídeo de promoción de la provincia. "Tenemos que ir a conocer Zamora para vivirla más que probarla", añade.

Impresión que es compartida por muchos de los que se acercan hasta el puesto, tal y como confirma Vania Lamas, encargada de la promoción del stand. "A la gente le están gustando mucho los productos. También les llaman la atención los paisajes que se proyectan en la pantalla y preguntan por los lugares", relata.

Lugares que no son desconocidos para Rosa Alonso, una de las propietarias del puesto fruterías El abuelo Pedro. "Llevo 25 años aquí en Madrid, pero oigo Zamora y es que la tierra llama...", dice emocionada por poder presenciar el evento de puesta de largo del sello "Zamora es calidad" en el epicentro del recinto comercial. Acción que valora positivamente para que los productos zamoranos empiecen a ser más conocidos por el público madrileño. "Se deberían hacer más", afirma, "porque tenemos muchas cosas buenas y la gente lo tiene que conocer".

Propósito que está en el punto de mira de la estrategia actual de la Diputación Provincial que ya ha empezado a andar con su estreno en el que es uno de los mercados madrileños con mayor popularidad. "Presentamos una nueva marca, Zamora es Calidad, con un objetivo: reforzar la imagen de Zamora y la visibilidad de los productos de Zamora", detalla el presidente de la institución, Javier Faúndez Domínguez. "Queremos vender mucho más fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Madrid, y queremos que nos conozcan para que después vayan a Zamora y estén con nosotros para vivir esa experiencia gastronómica en nuestro territorio", apunta el diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

Experiencia que deleita todos los sentidos y de la que estos días se ofrece un pequeño aperitivo en el puesto 92 del Mercado de la Paz.