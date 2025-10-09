21.812, el número que pasó a la historia de Zamora hace más de cinco décadas

El siglo XXI trajo muchos cambios en el mundo, algunos de ellos en España. Unos fueron muy sonados y otros pasaron sin pena ni gloria por la vida de los ciudadanos de a pie. Sin embargo, el cambio en el formato de numeración de las matrículas es uno de los más importantes para España desde que se introdujera allá por el 18 de septiembre del 2000. Tras más de un siglo con la provincia como eje de cualquier placa que llevaban todos los vehículos del país, el cambio de prefijo en los años fue el momento elegido por la DGT para una unificación a nivel nacional que se mantiene activa hoy en día.

La primera matrícula de este nuevo sistema llegó ese mismo día con la 0000-BBB (se excluyen las vocales), con un coche leonés de 1981 que fue rematriculado en Vitoria para conseguir el preciado tesoro que significaba esta matrícula. Desde entonces, han sido muchos los vehículos que han tenido las nuevas placas, hasta llegar a la 8930 NGL... Al menos, mientras se escriben estas líneas. Por el camino, números que a más de uno le pueden rememorar hechos especiales en su vida o incluso retos virales en 'TikTok' para conseguir una foto de las diez combinaciones posibles en las que se repiten los cuatro números de la matrícula.

Sin embargo, esta semana no es especial por ninguna matriculación actual, sino porque fue el momento en el que entró en vigor el sistema previo al actual hace ya 54 años. Después de siete décadas con el prefijo provincial seguido de varios números, desde el 7 de octubre de 1971 se incluyeron también letras como sufijo. Al principio fue una... Y en algunas provincias se llegó incluso a tener dos. Volviendo al pasado, la ZA-21812 fue la última matrícula con el primer formato de numeración en la provincia, lo que coloca a Zamora como la sexta con menos matriculaciones desde el comienzo del siglo XX hasta la inclusión de nuevas letras tras los números.

Un prefijo lento

El prefijo zamorano, tanto con el formato de 1900 como con el de 1971, fue uno de los más 'lentos' de todo el país. Mientras que en Barcelona o Madrid casi llegaron al millón del primer formato, nuestra provincia apenas se quedó en 21.812 para el primer cambio. Tres décadas después, los datos no fueron mucho mejores, pues Zamora ni siquiera llegó a la mitad del abecedario (la última matrícula fue la ZA-1665-L), mientras que fue nuevamente Madrid la que 'obligó' a un nuevo cambio al acercarse a la M-9999-ZZ (se quedó en M-6814-ZX). Todo, quizá, porque todo comenzó con la ZA-1 en 1907, siete años después de la implantación del sistema de matrículas.